Финансы
ВедомостиНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Читать в источнике
Оценить132
Подробнее о событии
Показать все источники
Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Будущее России. Национальные проекты01:31
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Спорт
МОК выступил за участие российских спортсменов в соревнованиях
В Международном олимпийском комитете (МОК) приветствуют предложение комитета WADA дать разрешение "чистым" спортсменам из России на выступление в международных соревнованиях.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Футбол
Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге
Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Фигурное катание
Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.
Политика
Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
Украина рассчитывает использовать возможные санкции США из-за строительства «Северного потока-2» как инструмент в переговорах по транзиту газа из России.
Политика
Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подарок.
Политика
Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию
Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Экономика
Сбербанк назвал расходы российских семей на ЖКХ
По итогам девяти месяцев 2019 года медианные расходы домохозяйства в России на услуги ЖКХ составили 3826 руб. в месяц.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Общество
Налоговым преступлениям установили срок давности
Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Происшествия
Обнаружены останки тела пропавшей дочери бойца UFC
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Общество
«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны
«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Общество
Роскачество подвело итоги «Винного гида»
Политика
Сенцов назвал предстоящий Нормандский саммит ловушкой для Зеленского
Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что намеченный на 9 декабря саммит в нормандском формате станет для президента Владимира Зеленского "ловушкой", из-за которой ему придется сдать национальные интересы.