Финансы

RT на русскомRT на русскомНабиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

Известия05:54

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

ТАСС01:31

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

RT на русском03:48

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Коммерсантъ02:51

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Ведомости02:35

Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро

Будущее России. Национальные проекты01:31

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

РИА Новости04:50
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Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса.
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Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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