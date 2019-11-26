Финансы
ВедомостиНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt.
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Эксперт прокомментировал призыв ЦБ к российским банкам по операциям в евро
RT на русском27 ноября в 10:55
Храните евро под подушкой: экономика Европы в ловушке отрицательных ставок
Евразия Dailyвчера в 06:16
Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Будущее России. Национальные проекты26 ноября в 01:31
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете
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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
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В Севастополе задержали украинскую шпионку
В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
Здоровье
Будет создан единый регистр получателей льготных лекарств
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Энергетика
«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»
"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Экономика
Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод
Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб
Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба «Мумбаи Сити».
Единоборства
Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя
По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери
Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Здоровье
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Технологии
Bethesda поделилась новыми скриншотами обновления Wastelanders для Fallout 76
Разработчики из Bethesda Game Studios на своём официальном сайте поделились новыми скриншотами обновления Wastelanders для Fallout 76.
Политика
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Здоровье
Три вызывающие рак желудка продукта назвала Елена Малышева
Российская телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о трех продуктах, употребление которых может способствовать развитию рака желудка, сообщает News.ru.
Авто
После Нового года в России резко подорожают автомобили
На рост стоимости повлияет повышение ставок утильсбора. Цены на автомобили в России начнут расти с 1 января 2020 года.
Технологии
«Яндекс.Карты» ввели услугу по оплате заправки автомобиля
«Яндекс.Карты» с 29 ноября вводят возможность оплатить заправку, не выходя из машины. В сервис интегрировали приложение «Яндекс.Заправки».
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Общество
Преподавателей предлагают проверять у психиатра
Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Происшествия
В отделе полиции Оренбурга умерла девушка
Проверка была начата по информации из УМВД о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка.
Здоровье
Диспансеризация-2020. Какие изменения ждут россиян
Напомним, с 1 января этого года в Трудовом кодексе РФ вступила в силу новая статья, которая гарантирует выделение оплачиваемых выходных дней на диспансеризацию.
Армия и оружие
В РВСН назвали количество баллистических ракет «Ярс» на дежурстве
В распоряжении РВСН имеется по меньшей мере 162 межконтинентальных баллистических ракеты "Ярс" в мобильных и шахтных пусковых установках, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Авто
«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России
Шоу-бизнес
Гарри проговорился о беременности Меган Маркл
Именно Гарри заявлял журналистам о желании иметь минимум двоих детей, а на днях дал им повод строить гипотезы относительно того, как скоро произойдет пополнение.
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Авто
Полиция ОАЭ стала приобретать российские вездеходы «Шаман»
На портале Минпромторга России появилась информация, что полиция ОАЭ стала закупать российские вездеходы «Шаман».