Финансы

ВедомостиВедомостиНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt.
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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

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В РФ могут ввести плату за обслуживание банковского счёта в евро – прогноз

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Эксперт прокомментировал призыв ЦБ к российским банкам по операциям в евро

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Что будет с курсом валют, если банки откажутся от евро

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Храните евро под подушкой: экономика Европы в ловушке отрицательных ставок

Евразия Dailyвчера в 06:16

Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро

Будущее России. Национальные проекты26 ноября в 01:31

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

ТАСС26 ноября в 01:31
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В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
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Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб

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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
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Наша газета (Новороссийск) 27 ноября в 02:00
Технологии

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«Яндекс.Карты» с 29 ноября вводят возможность оплатить заправку, не выходя из машины. В сервис интегрировали приложение «Яндекс.Заправки».
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Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия вчера в 15:30
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Преподавателей предлагают проверять у психиатра

Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
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Проверка была начата по информации из УМВД о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка.
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Напомним, с 1 января этого года в Трудовом кодексе РФ вступила в силу новая статья, которая гарантирует выделение оплачиваемых выходных дней на диспансеризацию.
ИА Север-пресс 27 ноября в 07:12
Армия и оружие

В РВСН назвали количество баллистических ракет «Ярс» на дежурстве

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Полиция ОАЭ стала приобретать российские вездеходы «Шаман»

На портале Минпромторга России появилась информация, что полиция ОАЭ стала закупать российские вездеходы «Шаман».
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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