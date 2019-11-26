Финансы

RT на русскомRT на русскомНабиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Российские банки уже готовы отказаться от евро из-за убытков — эксперт

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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

РИА Новости26 ноября в 04:50

Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро

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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

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Ведомости26 ноября в 02:35

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

RT на русском26 ноября в 03:48

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

ТАСС26 ноября в 01:31
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Общество

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«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada 4x4

Набивка в креслах хорошая, имеется боковая поддержка и подогрев. Боковая подушка безопасности будет на 100% внедорожниках.
Тарантас Ньюс вчера в 23:16
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Lenta.ru вчера в 12:44
Общество

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Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Российская газета вчера в 07:21
Происшествия

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RT на русском 02:03
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Политика

Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
REGNUM 00:24
Политика

МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
RT на русском вчера в 21:15
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Общество

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
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Происшествия

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Аналитик Александр DkPhobos Кучеря поделился идеей изменения системы выпадения предметов из нейтральных крипов, которую ввели в Dota 2 с патчем 7.23.
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РИА Новости 02:17
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Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
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Хакеры опубликовали базу данных портала о трудоустройстве

На хакерские форумы попала информация о 500 тыс. пользователях портала для поиска работы jobinmoscow.ru.
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Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы

Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
РБК 01:27
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России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:55
Происшествия

Житель Тольятти получил 20 лет колонии за убийство годовалой дочери

Самарский областной суд избрал меру пресечения в виде заключения в колонию строгого режима на 20 лет по отношению к жителю Тольятти, который избил до смерти свою годовалую дочь.
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Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

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В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
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Зенит — Лион 2:0

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«Мальмё» и «Динамо», представляющие в Лиге Европы квартет В, сойдутся в рамках группового этапа 28 ноября.
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ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
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Мать девочки из США с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции

Американка Кэрол Феннер, которая привезла в Краснодар свою дочь Луну для лечения, показала первые результаты операции по удалению у девочки огромного родимого пятна на лице.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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