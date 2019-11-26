ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Названа «настоящая причина» чеченской войны В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.

Политика В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища «Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.

Футбол Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Сенцов назвал предстоящий Нормандский саммит ловушкой для Зеленского Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что намеченный на 9 декабря саммит в нормандском формате станет для президента Владимира Зеленского "ловушкой", из-за которой ему придется сдать национальные интересы.

Музыка Билли Айлиш получила премию The American Music Awards The American Music Awards (AMAs) — ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC, когда у тех закончился контракт на трансляцию «Грэмми».

Политика Путин рассказал, что хотел выбрать профессию летчика или моряка Президент России Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе - летчика и моряка, но главное - "примерить" каждую специальность на себя и найти свою нишу.