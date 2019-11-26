Финансы

RT на русскомRT на русскомНабиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Экономисты объяснили сложности с получением дохода в евро российскими банками

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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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