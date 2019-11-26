Финансы
RT на русскомНабиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Оценить131
Подробнее о событии
Показать все источники
Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Будущее России. Национальные проекты01:31
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Спорт
В WADA заявили, что МОК выступит против решения по России
Международный олимпийский комитет будет противодействовать отстранению России от международных соревнований, заявила вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
Армия и оружие
ВКС России запустили на орбиту военный спутник
Воздушно-космические силы России успешно провели с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту, сообщили в Минобороны.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Политика
Алиханов оправдал слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "не имел в виду ничего плохого", называя регион "своим", белорусским.
Здоровье
Эксперты назвали пять полезных продуктов для здоровья мозга и сердца
Названы пять полезных продуктов для поддержания здоровья мозга и сердца человека.
Футбол
Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге
Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Сенцов назвал предстоящий Нормандский саммит ловушкой для Зеленского
Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что намеченный на 9 декабря саммит в нормандском формате станет для президента Владимира Зеленского "ловушкой", из-за которой ему придется сдать национальные интересы.
Здоровье
Врач рассказал о диете, которая поможет похудеть с эффективностью 100%
Единоборства
Ковалев вызвал Альвареса на реванш и назначил дату
Российский боксер Сергей Ковалев хочет вновь сразиться с мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело.
Культура
В Москве вручили Международную премию Станиславского
Происшествия
Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома
В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове
В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Музыка
Билли Айлиш получила премию The American Music Awards
The American Music Awards (AMAs) — ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC, когда у тех закончился контракт на трансляцию «Грэмми».
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
Путин рассказал, что хотел выбрать профессию летчика или моряка
Президент России Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе - летчика и моряка, но главное - "примерить" каждую специальность на себя и найти свою нишу.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин укорил Аллу Пугачеву
Известный продюсер и муж певицы Валерии – Иосиф Пригожин – на днях довольно нелестно высказался в адрес Примадонны российской эстрады, ставшей легендой уже при жизни, - Аллы Борисовны Пугачевой.
Общество
Роструд предупредил о новом способе мошенничества со штрафами
Роструд предупредил россиян о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.