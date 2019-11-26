ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

Технологии Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.

Политика Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Происшествия Еще один алтайский депутат может оказаться на скамье подсудимых Инсайдеры сообщают, что он мог заниматься незаконной вырубкой леса Правоохранители заинтересовались деятельностью предприятия ООО "Алтай-Форест", которое возглавляет депутат АКЗС Николай Бушков.

Шоу-бизнес Аврил Лавин рассталась с бойфрендом-миллиардером Инсайдеры сообщили, что Лавин и Сарофим решили отдохнуть друг от друга. Они расстались тихо и без скандалов.

Футбол Игрок «Ромы» пострадал от брошенной монеты в матче ЛЕ в Турции Полузащитник итальянского футбольного клуба "Рома" Лоренцо Пеллегрини получил рассечение после попадания монеты в голову в матче группового этапа Лиги Европы против турецкого клуба "Истанбул Башакшехир", сообщает Daily Mail.

Политика На Украине рассказали о несбывшихся планах США в отношении Крыма В эфире интернет-канала UkrLife 28 ноября дипломаты рассказали, что вопрос активно обсуждался после того, как Киев не получил в 2008 году план действий по членству в НАТО.

Космос Обнаружена черная дыра, существование которой невозможно Астрономы обнаружили в Млечном Пути черную дыру настолько огромных размеров, что она бросает вызов всем существующим моделям эволюции звезд.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.

Авто Skoda запустила производство нового поколения Skoda Octavia Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: новый Skoda Octavia отпраздновал свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праги 11 ноября.

Происшествия В Москве избили звезду сериала «Солдаты» Актера Вячеслава Гришечкина избили на юго-западе Москвы в ночь на 29 ноября. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Общество В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.