Финансы
ВедомостиНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt.
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Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Будущее России. Национальные проекты01:31
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Все настоящие любители футбола помнят финал Кубка УЕФА-2000/01, когда в драматичном матче басконцы уступили «Ливерпулю» в дополнительное время – 4:5. И сейчас «Алавес» выступает в испанской Ла Лиге и небезуспешно щипает фаворитов.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Кино
Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
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В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
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В Россию вернулась «кровавая атаманша» Мадлена
В Россию экстрадирована 65-летняя профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина, прозванная СМИ «кровавой атаманшей» за убийство, как минимум, 10 человек в 90-х годах.
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Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
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Киберспорт
Состав KuroKy представил свою организацию
Команда Куро KuroKy Салехи Тахасоми анонсировала киберспортивную организацию по Dota 2. Клуб назвали Nigma.
Происшествия
В результате землетрясения в Албании погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли в результате сильного землетрясения в Албании, сообщила газета Koha Jone.
Экономика
Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Общество
Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки
В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Спорт
Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру
Саратовский спортсмен Илья Захаров, ставший на Олимпиаде 2012 года чемпионом в прыжках в воду, принял решение о прекращении карьеры.
Спорт
Глава РУСАДА Ганус заявил о государственной поддержке допинга в России
Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявил о государственной поддержке допинг-системы в России.
Культура
Данилко покинул украинский Х-Фактор со слезами на глазах
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
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Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно»
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Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Здоровье
Тюменские хирурги без разреза удалили огромную опухоль у ребёнка
Уникальную операцию – удаление без разреза крупной опухоли надпочечника у ребёнка – провели в тюменской ОКБ №2. Огромная опухоль сдавливала соседние органы, что могло со временем привести к некрозу тканей.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ
Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.