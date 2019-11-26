Финансы

ВедомостиВедомостиНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt.
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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Коммерсантъ02:51

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

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«Кто старое помянет…»: зачем банки предостерегли от операций в евро

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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

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Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро

Будущее России. Национальные проекты01:31

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

ТАСС01:31
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
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Летевший из Еревана в Москву лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону

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Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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