Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Экономика Глава Центробанка заявила о преодолении Россией санкций Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что стране удалось стабилизировать свою финансовую систему, благодаря чему банки больше не ощущают последствия санкций со стороны Запада.

Происшествия В жилом доме в Петербурге произошел хлопок Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.

Спорт Песков опроверг встречу спортивных руководителей с президентом Администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению спортивных вопросов, в частности с возможным введением (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов.

Технологии Создатель WWW сформулировал принципы спасения интернета Компаниям Бернерс-Ли предлагает следующие принципы: поддерживать интернет доступным по ценам для всех слоёв населения, защищать данные пользователей для создания взаимного доверия и развивать технологии, поддерживающие лучшее в человеке.

Политика Маас рассказал о готовности Берлина развивать отношения с Москвой Берлин готов развивать долгосрочные общеевропейские отношения с Москвой, но не через голову своих восточноевропейских соседей, заявил на открытии форума по внешней политике в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Общество Плетнева высказалась за выходной 31 декабря В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.

Общество В России усилились эмиграционные настроения Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.

Общество Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.

Общество Роструд предупредил о фальшивых штрафах, рассылаемых мошенниками Работодатели стали получать поддельные постановления о том, что им назначены административные наказания с требованием заплатить штраф за некие "выявленные" нарушения.

Политика Медведев отказался отменять контрсанкции Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Происшествия Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР В результате, по подсчетам Следственного комитета России (СКР), государству был причинен ущерб на 58 млн руб. Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным.