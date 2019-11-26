Финансы

ВедомостиВедомостиНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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