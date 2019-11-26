Финансы
ВедомостиНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt.
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Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Будущее России. Национальные проекты01:31
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