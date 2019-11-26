Финансы
REGNUMНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном 26 ноября.
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Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Будущее России. Национальные проектывчера в 01:31
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Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
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Организаторы турнира в Глазго не допустили российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене до участия из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).
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Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
В ходе прошедших в кабинете гинеколога обысков правоохранители обнаружили флешки и жесткие диски с записанными на скрытую камеру видеозаписями.
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Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
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В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
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Новая ракета сделает Су-57 непобедимым
Новая небольшая ракета класса "воздух-воздух", разработанная специально для Су-57, может сделать российский истребитель настоящим воздушным терминатором.
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