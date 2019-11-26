Финансы

ВедомостиВедомостиНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt.
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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

РИА Новости04:50

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Ведомости02:35

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

RT на русском03:48

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Коммерсантъ02:51

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

Известия04:17

Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро

Будущее России. Национальные проекты01:31

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

ТАСС01:31
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В случае наихудшего сценария развития событий Екатеринбург может быть лишен права проведения Летней Универсиады-2023 (впрочем, в этом случае вопрос с желающими принять эти соревнования окажется открытым), а также части матчей мирового первенства по волейболу.
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
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Йод в форме йодида калия и селен в форме селенита натрия в виде сухих солей вносились в пахотный слой перед посевом.
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В России ущерб от преступности с начала года вырос на 15%

Общий ущерб от преступлений в России с начала года вырос на 15% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
РИА Новости 04:47
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

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Политика

Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством и основными акционерами «Яндекса».
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Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

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Общество

«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
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Коэффициенты-дефляторы на 2020 год еще могут измениться

Не прошло и месяца с момента официального опубликования приказа Минэкономразвития, утвердившего коэффициенты-дефляторы на следующий год, а уже готов проект поправок в этот приказ.
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Политика

Охранника с дачи Путина назначают вице-губернатором Петербурга

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подарил конфету тяжелоатлету Михаилу Кокляеву, с которым вскоре проведет бой.
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В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

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Происшествия

Появилось видео последствий землетрясения в Албании

Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
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МТС продаст свой бизнес на Украине

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
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Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

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Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
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В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

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Авторы использовали простую анимацию, которая позволит внести в сюжет более юмористический вид.
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В Думе и Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

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Войска США провоцируют курдов на новые атаки в Сирии — Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вооруженные силы США провоцируют курдских боевиков на новые атаки в Сирии.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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