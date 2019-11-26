Финансы
REGNUMНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном 26 ноября.
Читать в источнике
Оценить149
Подробнее о событии
Показать все источники
Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Будущее России. Национальные проекты01:31
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Общество
Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф считает личной виной утечку данных клиентов Сбербанка.
Футбол
Левандовский сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский забил четыре гола в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой".
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии
Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.
Армия и оружие
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля
Система оповещения о возможном ракетном обстреле сработала на юге Израиля.
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по международным соглашениям МАК.
Футбол
Назван лучший сейв 13-го тура АПЛ
Вратарь эффектно спас свою команду после удара головой из пределов штрафной в игре с «Ньюкаслом» (2:0). В пятерку лучших также вошли сейвы в исполнении Аарона Ремсдейла («Борнмут»), Мэтью Райана («Борнмут»), Кепы Аррисабалаги («Челси») и Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Армия и оружие
Спутник Минобороны РФ выведен на орбиту
Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства.
Политика
Путин подписал необходимый «Яндексу» для регистрации спецфонда закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет создавать международные фонды в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.
Политика
Трамп помиловал индеек и пошутил про импичмент
Президент США Дональд Трамп во время традиционной церемонии, связанной с Днем благодарения, помиловал двух индеек по имени Хлеб и Масло.
Политика
Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа
Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Спорт
МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне
"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Фигурное катание
Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Происшествия
Двое детей погибли при отравлении неизвестным веществом в Симферополе
По данным ведомства, жительница Железнодорожного района вызвала скорую помощь после того, как ее детям стало плохо.
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.