Финансы

REGNUMREGNUMНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном 26 ноября.
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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

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Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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