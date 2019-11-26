Финансы

REGNUMREGNUMНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном 26 ноября.
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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Ведомости02:35

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

RT на русском03:48

«Кто старое помянет…»: зачем банки предостерегли от операций в евро

REGNUM03:59

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Коммерсантъ02:51

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

РИА Новости04:50

Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро

Будущее России. Национальные проекты01:31

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

ТАСС01:31
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Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
Футбол

Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков считает невозможным запрет на проведение в России матчей Евро-2020, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 04:55
Спорт

Глава РУСАДА Ганус: Рекомендации и требования WADA о наказании РФ обоснованы, и это невозможно никак оспорить

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) известило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о рекомендации Комитета по соответствию отстранить Россию на четыре года от международных турниров.
Эхо Москвы 02:49
Авто

Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe от Landwind

Цена Landwind Fengrong в базовой комплектации в Китае - всего 79900 юаней (724000 рублей), это в три раза дешевле, чем просят за оригинальный Hyundai Santa Fe 2019-го модельного года.
Новые автомобили вчера в 22:25
Здоровье

Анастасия Ракова: Пациенты с диабетом смогут получить денежную компенсацию на лекарства

Сегодня на заседании президиума правительства Москвы принято решение, что с 2020 года москвичи, больные диабетом, смогут получать денежную компенсацию необходимых им лекарств.
Российская газета 04:36
Наука

ОАЭ развернут серийное производство собственных легких штурмовиков

Арабская компания Calidus в ближайшее время развернет серийное производство легких штурмовых самолетов B-250 Bader собственной разработки.
N+1 02:02
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Спорт

Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
RT на русском 05:12
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

РБК вчера в 03:39
Интернет

В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений

WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователям настроить автоматическое удаление сообщений через определенный период времени.
ТАСС 02:42
Общество

Роструд предупредил о фальшивых штрафах, рассылаемых мошенниками

Работодатели стали получать поддельные постановления о том, что им назначены административные наказания с требованием заплатить штраф за некие "выявленные" нарушения.
Российская газета 05:04
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей

Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Российская газета вчера в 15:16
Происшествия

Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Газета.Ru вчера в 12:51
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Вести.Ru вчера в 10:04
Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
BFM.ru вчера в 08:17
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Армия и оружие

Роспотребнадзор дал оценку ситуации с радиацией в Южно-Китайском море

Согласно сведениям, полученным из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море предположительно выявлен завышенный уровень радиации в связи с происшествием.
News-24.ru 23 ноября в 06:32
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку.
Интерфакс 03:34
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

В Таганском районе столицы между жителями произошел конфликт из-за парковочных мест, в результате чего пострадали три человека.
РБК 05:32
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
РИА Новости 03:46
Общество

Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
RT на русском вчера в 13:23
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News вчера в 05:23
Кино

Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Киноафиша России 05:13
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Спорт

Александр Лукашенко назвал современный спорт войной без правил

Глава государства считает, что спорт политизирован Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ назвал войной без правил современный спорт.
Союзное Вече 04:32
Политика

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса.
РИА Новости 05:19
Политика

У посольства Украины в Москве боевую мощь Киева поддержали унитазами

У посольства Украины в Москве за несогласованный пикет задержали двух мужчин, которые принесли к диппредставительству раскрашенные в желто-голубые цвета унитазы с надписями: "Поддержим боевую мощь Украины!"
Вести.Ru 05:22
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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