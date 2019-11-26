Финансы

REGNUMREGNUMНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном 26 ноября.
Читать в источнике
Комментировать89

Подробнее о событии

Набиуллина предупредила российские банки об убыточности операций в евро

РБК04:12

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

RT на русском03:48

Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро

Будущее России. Национальные проекты01:31

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Коммерсантъ02:51

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Ведомости02:35

«Кто старое помянет…»: зачем банки предостерегли от операций в евро

REGNUM03:59

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

ТАСС01:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Интернет

В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp проводят тестирование новой функции, позволяющей автоматически удалять сообщения пользователя через некоторое время.
Life.ru вчера в 21:07
Энергетика

Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Коммерсантъ 03:24
Происшествия

СМИ сообщили о первых жертвах землетрясения в Албании

В Албании в результате землетрясение погибли как минимум два человека, сообщает 26 ноября издание Faktor.
REGNUM 01:33
Политика

Украина назвала число отказавшихся от гражданства России жителей Крыма

Около 3 тысяч жителей Крыма отказались получать российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией.
Lenta.ru 04:05
Политика

В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов

РИА Новости 04:01
Спорт

ВАДА рекомендует полностью изолировать Россию от мирового спорта

России в мировом спорте больше не будет Рекомендации комиссии по соответствию однозначные: на ближайшие четыре года Россия должна быть вымарана, затёрта на карте мирового спорта.
Чемпионат 03:05
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM вчера в 09:24
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
РИА Новости 03:46
Политика

О чем Путин поговорил с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
РИА Новости Крым вчера в 23:41
Наука

Антибиотики провоцируют болезнь Паркинсона

Значительное воздействие широко распространенных антибиотиков для перорального приема связано с повышенным риском болезни Паркинсона, как показало исследование.
MedikForum.ru вчера в 09:18
Общество

ВС оставил сроки давности по налоговым преступлениям

В первом варианте постановления, который рассматривался в июне этого года, ВС предложил изменить принцип определения сроков давности привлечения к уголовной ответственности по ст. 198 и 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов физического лица и организации).
Legal.Report 03:19
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Происшествия

ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве

Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.
Lenta.ru 03:53
Экономика

Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
РБК 24 ноября в 23:00
Политика

Маас рассказал о готовности Берлина развивать отношения с Москвой

Берлин готов развивать долгосрочные общеевропейские отношения с Москвой, но не через голову своих восточноевропейских соседей, заявил на открытии форума по внешней политике в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 03:55
Происшествия

Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

РБК вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Волочкову в прозрачном боди пристыдили за неумелый фотошоп

Волочкова хотела рассказать о косметике, которой пользуется, но внимание подписчиков привлекло отнюдь не это, а неумелую обработку фотографии балерины.
Мойка78 вчера в 18:21
Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 03:32
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб подписал контракт на бой с Фергюсоном»

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что российский боец подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Sport24.ru 01:13
Происшествия

В Челябинской области мужчина напал с ножом на полицейских

Житель города Озерск Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил ножом двух полицейских, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 04:05
Политика

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

Известия 01:23
Общество

Роструд предупредил о новом способе мошенничества со штрафами

Роструд предупредил россиян о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.
Lenta.ru 04:14
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru вчера в 10:14
Политика

Посольство России предостерегло Чехию от установки памятника Власову

РОА являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным преступным руководством Третьего рейха.
RuNews24.ru 00:24
Общество

Кремль закроют для учений по пресечению терактов и пожаров

"В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении ФСО.
Российская газета 03:45
Шоу-бизнес

«Пятый месяц»: Раскрыты детали «беременности» Светланы Ходченковой

Ещё пару месяцев назад возникли слухи о романе Светланы Ходченковой с Семёном Слепаковым.
Bimru.ru вчера в 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное