Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном 26 ноября.

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Происшествия Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.

Единоборства Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.

Происшествия В Подмосковье предъявили обвинение матери, бросившей младенца в кустах Матери новорожденного ребенка, найденного в кустах в Подмосковье, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Общество В России планируют маркировать домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Общество Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках «В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.

Происшествия Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.

Политика Названы главные сторонники развязывания войны в Чечне Перед началом чеченской войны в 1994 году в Кремле не было четкого понимания, как поступить с объявившей о независимости республикой, а главными сторонниками силовой операции были председатель правительства Виктор Черномырдин и его зам Олег Сосковец, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, в 1994-1995 годах — депутат Государственной Думы Валерий Борщев.

Спорт Олимпийского чемпиона Захарова дисквалифицировали на 1,5 года Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трёх соревновательных дней в течение года, сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

Интернет В WhatsApp появится новая функция В WhatsApp появится новая функция. Разработчики рассказали, что сообщения будут автоматически удаляться через определенный период времени.

Энергетика Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2» Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.