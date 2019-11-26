Финансы

RT на русскомRT на русскомНабиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

РИА Новости26 ноября в 04:50

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

ТАСС26 ноября в 01:31

«Кто старое помянет…»: зачем банки предостерегли от операций в евро

REGNUM26 ноября в 03:59

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Коммерсантъ26 ноября в 02:51

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Ведомости26 ноября в 02:35

Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро

Будущее России. Национальные проекты26 ноября в 01:31

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

RT на русском26 ноября в 03:48
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РИА Новости 26 ноября в 14:06
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде в 2020 году под нейтральным флагом.
BFM.ru 07:15
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Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предложение России о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сейчас принимать не следует.
Газета.Ru 07:58
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Российская газета 07:01
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Общество

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Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов — Ярослава Нилова.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Политика

Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе

Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.
Газета.Ru 07:33
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Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

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РБК вчера в 23:00
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В рамках выполнения договора СНВ-3 американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс «Авангард», сообщили представители Министерства обороны РФ, пишет РИА Новости.
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Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 26 ноября в 05:10
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В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости вчера в 20:08
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Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
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Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

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Общество

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Три четверти жителей страны (72%) говорят о несовпадении интересов власти и общества.
URA.Ru вчера в 16:34
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Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Здоровье

Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии

Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
РИА Новости 08:12
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«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора

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Малофеев заявил в ФСБ на угрозы «минирований» и вымогательство биткоинов

В редакцию телеканала «Царьград» 27 ноября поступило письмо с требованием выплатить 120 биткоинов (почти $900 тыс.).
РБК 07:29
Музыка

72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
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Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов

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В России увеличилось количество трансплантаций почки

В последние годы в России удалось добиться увеличения числа трансплантаций почки на 200 вмешательство ежегодно.
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Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала первые результаты лечения

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Вскрылись данные о беременности Маркл

Известно, что Меган Маркл и принц Гарри проведут рождественские каникулы в США.
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«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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