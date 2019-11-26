Финансы
RT на русскомНабиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Будущее России. Национальные проекты26 ноября в 01:31
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:25, Ашберн
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