Финансы
REGNUMНабиуллина предположила, что ускорение роста цен в России исчерпано
Москва, 22 мая 2020, 14:24 — REGNUM В России исчерпано ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и увеличением спроса на некоторые товары. Об этом заявила 22 мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
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"По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано", - отметила Набиуллина.ТАСС06:38
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