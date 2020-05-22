Финансы

REGNUMREGNUMНабиуллина предположила, что ускорение роста цен в России исчерпано

Москва, 22 мая 2020, 14:24 — REGNUM В России исчерпано ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и увеличением спроса на некоторые товары. Об этом заявила 22 мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
Читать в источнике
Комментировать117
с чего всё началось

Набиуллина: ускорение роста цен в России из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано

"По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано", - отметила Набиуллина.
ТАСС06:38

Подробнее о событии

Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано

Коммерсантъ06:59

Набиуллина заявила об остановке связанного с ослаблением рубля роста цен

Известия07:17

ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию

Российская газета07:15

ЦБ: Ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля, исчерпано

Фонтанка.Ру07:27

Набиуллина: ускорение роста цен в России из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано

ТАСС06:38

Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился

Газета.Ru06:24

Набиуллина: Ускорение роста цен в РФ из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано

Эхо Москвы06:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Экономика

Moody’s предрек Нижегородской области отток жителей

Помимо Нижегородской области, население может уменьшиться в Самарской и Омской областях, а также в двух республиках – Чувашии и Башкирии.
Newsroom24 20 мая в 16:58
1,1K
Политика

Медведев раскритиковал выход США из Договора по открытому небу

«Объявленное Вашингтоном решение о предстоящем выходе из Договора по открытому небу (ДОН) стало очередным шагом США на пути разрушения создававшейся десятилетиями архитектуры международной безопасности», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».
Rambler News Service 09:50
Происшествия

Пассажирский самолет разбился в Пакистане

По информации телеканала Dunya News, самолет "Пакистанских авиалиний" (Pakistan International Airlines, PIA) разбился рядом с аэропортом Джинна в городе Карачи 22 мая, передает РИА Новости.
Инфорос 06:59
551
Религия

РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным

В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:00
79
Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
77
Происшествия

В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик

Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение в ходе спецоперации по нейтрализации боевиков в Дагестане.
Российская газета 09:05
293
Политика

В большинстве регионов ограничения могут снять к началу июня

Большинство российских регионов будут готовы снять ограничения из-за коронавируса к началу июня, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 10:05
25
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
291
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета 07:16
1,1K
Общество

Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве

Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Политика

Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России

По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
993
Кино

Советские фильмы по русским сказкам покажут москвичам

Ретроспективу фильмов известного режиссера Александра Птушко подготовили в Москве.
Москва.Центр 06:36
Общество

Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»

Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
39
Кино

Создатели «Великолепного века» снимут исторический сериал о Барбароссе

Deportes, братья Ягмур и Дурул Тайлан планируют снять сериал, посвященный главнокомандующему флота Османской империи Барбароссе.
iReactor 09:28
12
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко»

Третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" спустили на воду в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Северной верфи", где строится корабль.
РИА Новости 08:47
11
Происшествия

В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате

В Тверской области завели уголовное дело против двух сотрудников ГКОУ «Кимрская школа-интернат» по факту массового заражения воспитанников и сотрудников учреждения.
РБК 08:43
1
Общество

В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
203
Шоу-бизнес

Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой

Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ 07:03
3
Происшествия

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
460
Технологии

В WhatsApp появится новая функция

В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости вчера в 09:58
2
Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
25
Общество

Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
2,3K
Общество

Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
160
Политика

Путин понадеялся не стать пациентом с коронавирусом

Президент России Владимир Путин не планирует заражаться коронавирусом и ложиться в больницу.
Lenta.ru 09:42
Армия и оружие

Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту

Коммерсантъ 09:12
5
Технологии

Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника

Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат вчера в 07:00
73
Происшествия

В Казани по подозрению в мошенничестве задержали проректора КФУ

Одного из проректоров Казанского федерального университета задержали по подозрению в мошенничестве.
Татарстан-24 08:48
1
Происшествия

Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины

Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
Здоровье

В Крыму спрогнозировано завершение пандемии коронавируса

Ученые из Крымского федерального университета (КФУ) спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в регионе, сообщает пресс-служба КФУ.
Live24 06:04
16
Экономика

Центробанк не видит причин для внепланового снижения ключевой ставки

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит оснований для внепланового снижения ключевой ставки.
Вестник Кавказа 07:45
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное