Финансы
REGNUMНабиуллина предположила, что ускорение роста цен в России исчерпано
Москва, 22 мая 2020, 14:24 — REGNUM В России исчерпано ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и увеличением спроса на некоторые товары. Об этом заявила 22 мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
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"По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано", - отметила Набиуллина.ТАСС06:38
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Общество
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Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам Вчера, 21 мая, президент Владимир Путин объявил, что проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня.
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RT на русском 09:20
Авто
Выпуск легковых авто в апреле в России упал на 79,2%
Согласно имеющейся информации, в апреле текущего года выпуск легковых автомобилей упал на 79,2% по сравнению с прошлым годом.
32CARS.ru 03:04
Общество
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REGNUM 08:38
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
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Здоровье
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РИА Новости 09:23
Экономика
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РИА Новости 05:39
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Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела
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В «Ахмате» рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
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РИА Новости 01:06
Общество
Экс-глава НПО «Космос» Черняков освобожден из СИЗО
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Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
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Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»
Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
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США уточнили сроки выхода из Договора по открытому небу
США выйдут из Договора по открытому небу, сообщил президент Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 16:03