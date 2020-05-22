Ускорение роста цен в России, связанное с ослаблением рубля и повышенным спросом на ряд товаров, вероятно, исчерпано, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

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Москва, 22 мая 2020, 14:24 — REGNUM В России исчерпано ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и увеличением спроса на некоторые товары. Об этом заявила 22 мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

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