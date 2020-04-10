Экономика

РБКРБКНабиуллина предсказала снижение ВВП в 2020 году

ВВП России в 2020 году снизится, хотя рецессии, возможно, удастся избежать, заявила на онлайн-конференции председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. «По нашей оценке, ВВП в этом году будет в отрицательной зоне», — сказала Набиуллина.
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с чего всё началось

Набиуллина сообщила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной

Динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
РИА Новости09:48

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РИА Новости09:48

Набиуллина сообщила, что ВВП России в 2020 году будет в отрицательной зоне

ТАСС09:29
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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