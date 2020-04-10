Экономика
РБКНабиуллина предсказала снижение ВВП в 2020 году
ВВП России в 2020 году снизится, хотя рецессии, возможно, удастся избежать, заявила на онлайн-конференции председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. «По нашей оценке, ВВП в этом году будет в отрицательной зоне», — сказала Набиуллина.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.РИА Новости09:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Общество
Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов
В целях недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки ГИБДД усиливает контроль за въездом всего автотранспорта в Ростов-на-Дону.
Российская газета 15:54
Общество
В регионе расширили список организаций, которым разрешено работать при самоизоляции
Новый Калининград Власти региона расширили список организаций, которым разрешается работать в период режима самоизоляции.
Новый Калининград.Ru 14:37
Футбол
Сигурдссон: мы должны преодолеть это испытание
Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о том, чем занимается на карантине.
Газета.Ru 16:37
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens 11:22
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество
В США нашли способы наказать Китай за коронавирус
Один из ключевых вопросов, которые волнуют американский истеблишмент во время пика эпидемии в США, сводится к тому, как взыскать с Китая убытки, которые и его страна, и мировое сообщество понесли из-за распространения коронавируса нового типа.
News.ru вчера в 13:19
Общество
В Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Минфин России сообщил о завершении покупки правительством РФ у Банка России 50% обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".
Вести.Ru 06:33
Здоровье
Попова заявила об отсутствии симптомов коронавируса у 25% заражённых
Нет специфических признаков начала коронавируса. В первые дни, уже 20 января, у нас была тест-система, которая определяла этот вирус.
REGNUM 09:21
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
Шоу-бизнес
Лолита Милявская сделала пластическую операцию
Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.
Kleo.ru 03:13
Политика
Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки в США
Ранее из президентской гонки демократов вышел экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. Он объявил о поддержке Байдена.
Snob.ru 08 апреля в 12:02
Политика
Украина будет вынуждена выходить на работу в мае
"Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной", - сказал Шмыгаль.
Газета.Ru 15:36
Игры
В World of Tanks бесплатно раздают Master of Orion
Компания Wargaming к грядущему Дню космонавтики приготовила ряд специальных игровых акций в своей знаменитой игре World of Tanks.
Игромания.ру вчера в 10:24
Общество
В Минпросвещения объяснили рекомендацию о переносе школьной программы
Досрочное завершение учебного года во всех российских школах Минпросвещения РФ не рассматривает.
Профиль 06:20
Здоровье
Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский
Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Live24 08 апреля в 02:51
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020 года»
Tvoe-avto.com вчера в 04:45
Происшествия
На Сахалине силовики ищут сбежавших из-под карантина
Как рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, 9 апреля в срочном порядке пришлось собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям, так как несколько человек сбежали из-под карантина.
RuNews24.ru 02:43
Футбол
Саньоль не общался с Зиданом два года после ЧМ-2006
Спорт-Экспресс 16:47
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Армия и оружие
ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели 11:55
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Газета.Ru 14:36
Политика
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля.
Интерфакс 15:12
Общество
Беглов запретил петербуржцам посещать кладбища
Глава города распорядился временно закрыть для посещения кладбища Петербурга.
МР7.ру 06:43
Общество
Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле
Нарушителей карантина по коронавирусу с пятницы будут штрафовать за езду на автомобиле в Москве, сообщил в интервью РИА Новости Сергей Собянин.
Москва 24 вчера в 12:02
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Общество
В Нью-Йорке жертв коронавируса хоронят в братских могилах
Новый День 08:43
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Происшествия
Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 14:02