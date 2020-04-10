Динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

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ВВП России в 2020 году снизится, хотя рецессии, возможно, удастся избежать, заявила на онлайн-конференции председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. «По нашей оценке, ВВП в этом году будет в отрицательной зоне», — сказала Набиуллина.

Набиуллина предсказала снижение ВВП в 2020 году

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