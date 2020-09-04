Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Объемы реструктуризации банковских кредитов в 2020 году сопоставимы: как пояснила глава ЦБ, если третья часть реструктурированных кредитов окажется дефолтной, запас по капиталу (который, как признает Банк России, неравномерен между банками) оставляет систему очень прочной.
Коммерсантъвчера в 15:43
Подробнее о событии
Lenta.ru

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Lenta.ru03:13
ФедералПресс

Набиуллина призвала банки списать «плохие долги» россиянам

ФедералПресс23:25
URA.Ru

Глава ЦБ призвала банки списать «плохие долги» россиян

URA.Ru20:46
Deita.ru

ЦБ призвал российские банки списать долги россиян

Deita.ru22:15
Телеканал 360°

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги»

Телеканал 360°21:07
ФАН

Набиуллина призвала банки списывать «плохие долги»

ФАН22:40
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Коммерсантъвчера в 15:43

Эксперт допустил старт COVID-вакцинации групп риска после 13 сентября

Разработчик первой российской вакцины от COVID-19 "Sputnik V", Институт имени Гамалеи надеется получить разрешение на выпуск в гражданский оборот первой партии препарата уже в конце следующей недели, после этого может начаться массовая вакцинация населения из групп риска.
Интерфакс04:49

Главное учебное заведение РПЦ уходит на карантин из-за коронавируса

Московская духовная академия, главное учебное заведение РПЦ, уходит на карантин из-за коронавируса у ректора академии епископа Звенигородского Феодорита (Тихонова), сообщается на сайте учебного заведения.
Газета.Ru03:31
1

Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с питанием

Состояние Алексея Навального могло быть спровоцировано каким-либо из нескольких факторов, такими, как диеты, алкоголь, стресс, переутомление, перегрев на солнце, считает главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
РИА Новости05:03
536