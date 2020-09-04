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Lenta.ru
Lenta.ru

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Объемы реструктуризации банковских кредитов в 2020 году сопоставимы: как пояснила глава ЦБ, если третья часть реструктурированных кредитов окажется дефолтной, запас по капиталу (который, как признает Банк России, неравномерен между банками) оставляет систему очень прочной.
Коммерсантъвчера в 15:43
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Телеканал 360°

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги»

Телеканал 360°21:07
ФедералПресс

Набиуллина призвала банки списать «плохие долги» россиянам

ФедералПресс23:25
ФАН

Набиуллина призвала банки списывать «плохие долги»

ФАН22:40
Deita.ru

ЦБ призвал российские банки списать долги россиян

Deita.ru22:15
Lenta.ru

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Lenta.ru03:13
URA.Ru

Глава ЦБ призвала банки списать «плохие долги» россиян

URA.Ru20:46
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Коммерсантъвчера в 15:43

В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального.
В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Известия08:17
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Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о ведении «определенными силами на Западе» гибридной войны против республики после того, как их попытка организовать «цветную революцию» потерпела неудачу.
Коммерсантъ08:35
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Житель Татарстана в магазине набросился с ножом на бывшую жену

Житель Заинска в пятницу днем в магазине напал с ножом на бывшую жену и нанес ей несколько ранений, женщина госпитализирована, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости09:33
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
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