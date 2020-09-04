Объемы реструктуризации банковских кредитов в 2020 году сопоставимы: как пояснила глава ЦБ, если третья часть реструктурированных кредитов окажется дефолтной, запас по капиталу (который, как признает Банк России, неравномерен между банками) оставляет систему очень прочной.

Коммерсантъ вчера в 15:43