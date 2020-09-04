Набиуллина призвала банки скорее списать долги
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».В источнике
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ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений
ЦБ призывает банковскую систему списывать "плохие долги" без лишних сомнений Данные Банка России о платежах в экономике за последнюю полную неделю августа показывают фактический возврат финансовой активности к доэпидемическим уровням, потребительский спрос оценивается выше условной "нормы", инвестиционный — стабилизировался, но ниже показателей последних лет.
Коммерсантъвчера в 15:43
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ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений
Коммерсантъвчера в 15:43