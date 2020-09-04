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Lenta.ru
Lenta.ru

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

ЦБ призывает банковскую систему списывать "плохие долги" без лишних сомнений Данные Банка России о платежах в экономике за последнюю полную неделю августа показывают фактический возврат финансовой активности к доэпидемическим уровням, потребительский спрос оценивается выше условной "нормы", инвестиционный — стабилизировался, но ниже показателей последних лет.
Коммерсантъвчера в 15:43
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Lenta.ru

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Lenta.ru03:13
ФедералПресс

Набиуллина призвала банки списать «плохие долги» россиянам

ФедералПресс23:25
URA.Ru

Глава ЦБ призвала банки списать «плохие долги» россиян

URA.Ru20:46
Deita.ru

ЦБ призвал российские банки списать долги россиян

Deita.ru22:15
Телеканал 360°

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги»

Телеканал 360°21:07
ФАН

Набиуллина призвала банки списывать «плохие долги»

ФАН22:40
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Коммерсантъвчера в 15:43

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
РИА Новостивчера в 16:00
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«Аэрофлот» с 9 сентября возобновит рейсы между Москвой и Каиром

Авиакомпания «Аэрофлот» с 9 сентября возобновит выполнение рейсов между Москвой и столицей Египта, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
Агентство Москвавчера в 11:28

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

По данным следствия, до декабря 2019 года гендиректор агентства Карпенко предоставил в региональное управление капитального строительства около 100 поддельных документов о выполнении строительных работ на горнолыжном курорте для их оплаты из бюджета Республики Алтай.
ТАССвчера в 06:45
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