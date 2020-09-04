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Lenta.ru
Lenta.ru

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Объемы реструктуризации банковских кредитов в 2020 году сопоставимы: как пояснила глава ЦБ, если третья часть реструктурированных кредитов окажется дефолтной, запас по капиталу (который, как признает Банк России, неравномерен между банками) оставляет систему очень прочной.
Коммерсантъвчера в 15:43
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Lenta.ru

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Lenta.ru03:13
URA.Ru

Глава ЦБ призвала банки списать «плохие долги» россиян

URA.Ru20:46
ФАН

Набиуллина призвала банки списывать «плохие долги»

ФАН22:40
Deita.ru

ЦБ призвал российские банки списать долги россиян

Deita.ru22:15
Телеканал 360°

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги»

Телеканал 360°21:07
ФедералПресс

Набиуллина призвала банки списать «плохие долги» россиянам

ФедералПресс23:25
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Коммерсантъвчера в 15:43

Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
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Венгрия отказалась утверждать пакет помощи экономике ЕС

Власти Венгрии отказываются утверждать пакет помощи пострадавшей от пандемии коронавируса экономике ЕС объемом 750 млрд евро из-за новых правил распределения дотаций в зависимости от соблюдения страной принципов верховенства права, сообщило Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Взгляд.ру20:03

В кинотеатрах Уфы стартует фантастический боевик Кристофера Нолана

Третьего сентября в кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея ART» состоится премьера фантастического боевика «Довод», несколько раз переносившаяся из-за пандемии.
Собака.ruвчера в 04:21

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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Сестра Ким Кардашьян показала откровенное фото в бикини

Супермодель Кендалл Дженнер опубликовала серию фотографий с отдыха Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@ kendalljenner) 3 Сен 2020 в 12:46 PDT Американская супермодель Кендалл Дженнер показала серию откровенных кадров с отдыха в своем Instagram.
АМИТЕЛ11:11

Диетолог назвала продукт, сохраняющий молодость и красоту

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала продукт, который помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии.
Smolnarod.ru06:59
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Физики реализовали масштабируемую сеть квантовой коммуникации

Ученые из Англии, Австрии, Хорватии и Китая под руководством профессора Руперта Урсина (Rupert Ursin) разработали новый метод распределения информации между несколькими пользователями на большие расстояния без доверительных узлов и сложной многочастичной запутанности и провели сеанс квантовой связи в Бристоле между восьмью участниками.
N+1вчера в 03:42

Украинское оборудование модуля «Наука» для МКС заменили российским

Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" Сергей Кузнецов, главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева В модуле будет находиться третье спальное место для российского космонавта, а также добавлен второй туалет отечественного сегмента МКС.
Piter.tv2 сентября в 05:48
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