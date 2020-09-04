Физики реализовали масштабируемую сеть квантовой коммуникации

Ученые из Англии, Австрии, Хорватии и Китая под руководством профессора Руперта Урсина (Rupert Ursin) разработали новый метод распределения информации между несколькими пользователями на большие расстояния без доверительных узлов и сложной многочастичной запутанности и провели сеанс квантовой связи в Бристоле между восьмью участниками.