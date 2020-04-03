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Набиуллина призвала россиян разумно использовать сбережения
Аргументы и Факты
  • НТВ0:28
  • Вести.Ru44:08
  • Piter.tv1:14
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В ситуации самоизоляции из-за коронавирусной инфекции россиянам стоит взвешенно подойти к расходам сбережений. Такой совет 3 апреля дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.В источнике
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Набиуллина призвала россиян тратить сбережения взвешенно

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Глава ЦБ дала совет россиянам в связи с коронавирусом

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Анкара со скандалом покинула первую онлайн-конференцию НАТО

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, проводившаяся 3 апреля посредством телеконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19, закончилась скандалом – глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу покинул виртуальное мероприятие раньше всех других участников после споров с Грецией из-за мигрантов.
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Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
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Россия приостановила вывоз своих граждан из других стран

Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения CoViD-19 на территории России, с 00:00 4 апреля в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом, временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.
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Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.

Новгородский суд рассмотрит нарушения лидера профсоюза «Альянс врачей»

Протоколы об административных нарушениях в отношении председателя межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей» Анастасии Васильевой рассмотрит Окуловский районный суд Новгородской области 3 апреля, сообщила пресслужба суда.
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Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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Около 100 граждан Украины находятся в реанимациях в Италии – Аваков

Украинские медработники, по словам Авакова, будут находиться в Италии с миссией две недели, после чего вернутся на Украину и после прохождения процедуры безопасности начнут делиться полученным в Италии опытом.