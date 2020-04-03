Около 100 граждан Украины находятся в реанимациях в Италии – Аваков

Украинские медработники, по словам Авакова, будут находиться в Италии с миссией две недели, после чего вернутся на Украину и после прохождения процедуры безопасности начнут делиться полученным в Италии опытом.