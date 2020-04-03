Коронавирус

СолидарностьСолидарностьНабиуллина призвала россиян разумно использовать сбережения

В ситуации самоизоляции из-за коронавирусной инфекции россиянам стоит взвешенно подойти к расходам сбережений. Такой совет 3 апреля дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Набиуллина призвала россиян тратить сбережения взвешенно

Аргументы и Фактывчера в 09:52

Набиуллина пояснила, как гражданам нужно тратить накопления

ИА Красная Веснавчера в 09:29

Глава ЦБ дала совет россиянам в связи с коронавирусом

Rambler News Serviceвчера в 07:41

«Не поддаваться эмоциональным импульсам»: Набиуллина посоветовала аккуратно тратить сбережения

Forbesвчера в 08:46

Глава ЦБ рекомендовала россиянам тратить сбережения взвешенно

НТВвчера в 08:17

Набиуллина посоветовала россиянам взвешенно решать финансовые вопросы во время кризиса

ТАССвчера в 08:06

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Вести.Ruвчера в 09:12
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Происшествия

Житель поселка под Рязанью расстрелял пятерых соседей

Житель поселка Елатьма в Рязанской области открыл стрельбу по соседям, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 19:45
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
Общество

Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
РБК 14:04
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
РИА Новости 18:59
Общество

Ученые оценили, могут ли комары быть переносчиками коронавируса

РИА Новости 19:04
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
РБК 12:01
Шоу-бизнес

Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
ФАН 12:41
Гаджеты

Samsung заявила, что Exynos 990 ничем не уступает Snapdragon 865

Даже некоторые преданные поклонники Samsung считают, что платят одинаковую сумму за менее качественный продукт лишь потому, что живут на рынке, где варианты с чипами Snapdragon не продаются — Galaxy S20 на базе Snapdragon 865 поставляются только в США, Китай и Южную Корею, а с Exynos 990 — на остальные рынки.
3DNews 15:37
Футбол

У Валерия Карпина родилась пятая дочка

У бывшего футболиста российской сборной, а ныне тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина появилась на свет еще одна дочь.
Пятый канал 14:54
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК вчера в 01:36
Экономика

Республика Коми направит более 400 млн рублей на поддержку бизнеса

В опубликованном пресс-релизе говорится о выделении за счет регионального бюджета более 400 млн рублей на поддержку бизнеса.
ИА Красная Весна вчера в 13:39
Происшествия

Троих пострадавших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве доставят в Москву

Трое пострадавших при взрыве в доме в подмосковном Орехово-Зуеве будут транспортированы в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), заявил губернатор области Андрей Воробьев.
Газета.Ru 10:33
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Футбол

Агент опроверг продление контракта Хакими с «Реалом»

Агент защитника «Реала» Ашрафа Хакими Алехандро Камано не подтвердил информацию о продлении контракта игрока с мадридцами.
Бомбардир.ру 11:34
Общество

Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество

ToDay News Ufa 05:16
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Наука

В Ухане у кошек обнаружили коронавирус

МонаВиста 07:49
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Футбол

Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете

Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.
Спорт-Экспресс 16:20
Здоровье

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Взгляд.ру вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»

Privet-Rostov.ru 13:57
Политика

Британские лейбористы избрали нового лидера

В своем обращении новый глава лейбористов отметил, что для него "честь и привилегия" быть избранным лидером партии в такое сложное время.
РИА Новости 07:32
Политика

Трамп поддержал увольнение капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

РИА Новости 18:09
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
Происшествия

Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение карантина

Житель Азовского района Омской области был оштрафован на 15 тысяч рублей из-за нарушения карантина.
Газета.Ru 15:41
Шоу-бизнес

Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке

Симона Юнусова попросила внучку не сильно переусердствовать во время игры на конструкции, но стоило ей отойти на несколько минут, как девочка слегка повредила ногу: та въехала внутрь дорожки.
OAnews 09:42
Кино

Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате

Политика Сегодня 11:34
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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