Коронавирус
Аргументы и ФактыНабиуллина призвала россиян тратить сбережения взвешенно
Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции с журналистами заявила, что универсальных советов россиянам в ситуации с распространением коронавирусной инфекции нет, но не стоит поддаваться импульсам и подойти к трате сбережений взвешенно, передает РИА Новости.
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Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
Общество
В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу
Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Происшествия
Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским
64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Общество
Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Общество
В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса
По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия наряду с Испанией демонстрирует самые высокие показатели среди европейских стран по числу жителей, зараженных коронавирусом.
Спорт
Юлия Ефимова — о допинговом скандале: «Американка Харди ни разу не подумала, что я специально что-то сделала»
Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о своем отношении к допинговым скандалам.
Футбол
Мостовой: у меня не пропало желание стать тренером
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, что он по-прежнему хочет стать тренером.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Гаджеты
IPhone SE 2020 появился на официальном изображении
Речь идет о модели iPhone SE 2020. Ориентировочная дата презентации – следующая неделя, либо 15 апреля.
Происшествия
Пятеро ростовчан сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус
У пяти жителей региона экспресс-тесты показали положительный результат.
Футбол
Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток
Игрок «Манчестер Сити» Кайл Уокер, ранее призвавший болельщиков соблюдать карантин, попал в скандал.
Общество
В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса
В Карачаево-Черкесском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в регионе подтверждены первые три случая COVID-19.
Общество
Свердловский губернатор отказался открывать парикмахерские
Парикмахерские и салоны красоты в Екатеринбурге и Свердловской области не будут открыты в ходе смягчения карантинного режима в регионе, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
Общество
Власти Калининграда оценили последствия отмены поездов
Отмена всех поездов в Калининград из-за коронавируса не повлечёт экономические потери.
Общество
Тульский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям
Региональный Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические требования к работе предприятий.
Политика
В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Наука
Лёгкая стирка не поможет. Учёные выяснили, как уничтожить вирус на одежде
Учёные провели эксперимент и выяснили, как правильно стирать вещи, чтобы через них не заразиться инфекцией.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Общество
В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту
В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Энергетика
Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Религия
У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Общество
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Общество
Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.