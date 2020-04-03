Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНабиуллина призвала россиян тратить сбережения взвешенно

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции с журналистами заявила, что универсальных советов россиянам в ситуации с распространением коронавирусной инфекции нет, но не стоит поддаваться импульсам и подойти к трате сбережений взвешенно, передает РИА Новости.
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Набиуллина призвала россиян тратить сбережения взвешенно

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Глава ЦБ рекомендовала россиянам тратить сбережения взвешенно

НТВ03 апреля в 08:17

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

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Набиуллина посоветовала россиянам взвешенно решать финансовые вопросы во время кризиса

ТАСС03 апреля в 08:06

Глава ЦБ дала совет россиянам в связи с коронавирусом

Rambler News Service03 апреля в 07:41
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Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

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Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

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ИА Красная Весна 13:18
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Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
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В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Происшествия

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
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Общество

Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Газета.Ru 15:10
Общество

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Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Общество

В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия наряду с Испанией демонстрирует самые высокие показатели среди европейских стран по числу жителей, зараженных коронавирусом.
РБК 15:09
Спорт

Юлия Ефимова — о допинговом скандале: «Американка Харди ни разу не подумала, что я специально что-то сделала»

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о своем отношении к допинговым скандалам.
Спорт-Экспресс 14:09
Футбол

Мостовой: у меня не пропало желание стать тренером

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, что он по-прежнему хочет стать тренером.
Чемпионат 15:17
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Гаджеты

IPhone SE 2020 появился на официальном изображении

Речь идет о модели iPhone SE 2020. Ориентировочная дата презентации – следующая неделя, либо 15 апреля.
The GEEK вчера в 05:18
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Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев

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У пяти жителей региона экспресс-тесты показали положительный результат.
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Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток

Игрок «Манчестер Сити» Кайл Уокер, ранее призвавший болельщиков соблюдать карантин, попал в скандал.
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В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса

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Общество

Власти Калининграда оценили последствия отмены поездов

Отмена всех поездов в Калининград из-за коронавируса не повлечёт экономические потери.
News.ru 10:42
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Тульский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям

Региональный Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические требования к работе предприятий.
Московский Комсомолец Тула 13:48
Политика

В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым

ИА Красная Весна 09:55
Общество

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В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Наука

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Учёные провели эксперимент и выяснили, как правильно стирать вещи, чтобы через них не заразиться инфекцией.
Life.ru 02 апреля в 11:02
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
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Общество

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В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Российская газета 12:52
Энергетика

Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02 апреля в 06:34
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ТАСС 13:39
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Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
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Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Sports.ru 06:00
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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