Экономика

News.ruNews.ruНабиуллина: процесс «очистки» банковского сектора практически завершён

Процесс оздоровления российского банковского сектора находится на стадии завершения, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, регулятор провёл большую работу, благодаря которой сейчас банковскую систему можно назвать устойчивой.
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Набиуллина отметила устойчивость банковской системы России

Вести.Финанс06:51

Набиуллина заявила о завершающей стадии «очистки» банковского сектора России

Daily Storm03:24

Набиуллина: процесс «очистки» банковского сектора России почти завершен

ГЛАС.RU03:06

Набиуллина: процесс «очистки» российского банковского сектора почти завершён

Парламентская газета03:18

В ЦБ заявили о завершающей стадии очистки банковского сектора

RT на русском03:01

Набиуллина: процесс «очистки» банковского сектора практически завершён

News.ru02:49

Набиуллина заявила, что процесс «очистки» банковского сектора России почти завершен

ТАСС02:26
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Путин продлил заморозку военных пенсий

Согласно новому закону о заморозке повышения пенсий для военных, размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, останется на прежнем уровне — 73,68%.
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На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

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Здоровье

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По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, причина кроется в нехватке специалистов первичного звена.
UfaTime.ru 02:00
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Работающую PlayStation 5 показали на фото

В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
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Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
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На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

РИА Новости 05:59
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Зеленский прокомментировал транзит российского газа через Украину

Газопровод "Северный поток-2" ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту российского газа через Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.
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В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Взгляд.ру вчера в 02:28
Армия и оружие

Провал Вашингтона в Сирии привел к слиянию курдских боевиков с ИГ

Политолог Константин Соколов заявил, что американцы решили объединить в единую силу официально поддерживаемых ими курдских радикалов с террористами ИГ.
Политическая Экспертиза 06:29
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Авто

Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
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Политика

Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
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Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

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Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
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Михаил Терехин поведал, как пользовался Ксенией Бородиной

Один общий знакомый рассказал Ксении, как он в свое время помог Михаилу. Бородина возразила, что помог он ее бывшему возлюбленному зря.
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Акции ЛУКОЙЛа обновили исторический максимум

Акции ЛУКОЛа побили исторический рекорд. В понедельник утром на бирже котировки достигли отметки ₽6227,5 за одну акцию.
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Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы

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Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
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КамАЗ выпустил 25-тысячную кабину К4

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Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

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Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
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Пользователи, на чьих ПК установлены системы Windows 7, 8 и 8.1 могут бесплатно загрузить 10-ю версию операционной системы, если во время обновления воспользуются утилитой Media Creation Tool и выберут опцию «Обновить этот компьютер сейчас».
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Стали известны 12 участников Матча звезд КХЛ

Завершилось голосование болельщиков по определению 12 первых участников Матча звезд КХЛ в Москве.
Советский спорт 06:48
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Встреча Путина и Эрдогана может пройти в Стамбуле 8 января

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется провести 8 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Аэропорт «Домодедово» проверяют после анонимной угрозы «минирования»

Правоохранители начали проверку в здании аэропорта "Домодедово" после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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