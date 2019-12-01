Экономика
News.ruНабиуллина: процесс «очистки» банковского сектора практически завершён
Процесс оздоровления российского банковского сектора находится на стадии завершения, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, регулятор провёл большую работу, благодаря которой сейчас банковскую систему можно назвать устойчивой.
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Набиуллина: процесс «очистки» российского банковского сектора почти завершён
Парламентская газета03:18
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