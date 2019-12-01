Экономика

News.ruNews.ruНабиуллина: процесс «очистки» банковского сектора практически завершён

Процесс оздоровления российского банковского сектора находится на стадии завершения, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, регулятор провёл большую работу, благодаря которой сейчас банковскую систему можно назвать устойчивой.
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Набиуллина отметила устойчивость банковской системы России

Вести.Финанс06:51

В ЦБ РФ заявили о почти завершённом процессе «очистки» банковского сектора

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Набиуллина заявила, что процесс «очистки» банковского сектора России почти завершен

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Набиуллина: процесс «очистки» банковского сектора России почти завершен

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В ЦБ заявили о завершающей стадии очистки банковского сектора

RT на русском03:01

Набиуллина: процесс «очистки» банковского сектора практически завершён

News.ru02:49

Набиуллина заявила о завершающей стадии «очистки» банковского сектора России

Daily Storm03:24
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Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
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ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1

Футболисты московского ЦСКА на своем поле встречались в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом".
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Президент России Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами.
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2 декабря стало известно, что на окраине Оренбурга мост на улице Терешковой обрушился во время проведения ремонтных работ.
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Сбой произошел в движении поездов на Московском центральном диаметре на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЦД-1) из-за срыва стоп-крана, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в сети микроблогов Twitter.
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Ученые раскрыли смертельную опасность жирной пищи

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Авто

Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет

Tvoe-avto.com 30 ноября в 15:02
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Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

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Захар Прилепин обвинил Дмитрия Быкова в «банальном фашизме»

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Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
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Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
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Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
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Болельщики выбрали 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ

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Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

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Прежде чем начать переходить дорогу, необходимо убедиться, что весь транспорт остановился и пропускает пешеходов.
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Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

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Предвыборный штаб Трампа отказал Bloomberg в аккредитации

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отказал журналистам Bloomberg в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией действующего главы государства.
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Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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