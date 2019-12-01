Процесс оздоровления российского банковского сектора находится на стадии завершения, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, регулятор провёл большую работу, благодаря которой сейчас банковскую систему можно назвать устойчивой.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Политика Зеленский отказался считать власти Украины попрошайками Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с американским лидером Дональдом Трампом не ставился вопрос расследования деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Здоровье Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.

Биатлон Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.

Происшествия Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.

Политика Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.

Общество Киселев предложил РПЦ поспорить о суррогатном материнстве Тележурналист Дмитрий Киселев призвал представителей Русской православной церкви к участию в религиозно-светской дискуссии относительно суррогатного материнства, результатом которой бы стало появление в российском обществе соответствующей моральной нормы.

Общество Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Общество Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.