Динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

с чего всё началось

ВВП России в 2020 году будет в отрицательной зоне, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции. "По нашей оценке ВВП в этом году будет в отрицательной зоне", - пояснила она. Тем не менее глава ЦБ надеется, что рецессии российской экономике удаться избежать.

Набиуллина прогнозирует падение ВВП России в 2020 году

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