Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыНабиуллина прогнозирует падение ВВП России в 2020 году

ВВП России в 2020 году будет в отрицательной зоне, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции. "По нашей оценке ВВП в этом году будет в отрицательной зоне", - пояснила она. Тем не менее глава ЦБ надеется, что рецессии российской экономике удаться избежать.
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с чего всё началось

Набиуллина сообщила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной

Динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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