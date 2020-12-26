Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объяснила смысл своих брошей, которые она надевала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в 2020 году. Этим она поделилась в интервью Сергею Шнурову, текст которого опубликован на сайте RTVI.

С чего всё началось Брошки Набиуллиной оказались зашифрованным посланием финансовому рынку Набиуллина сказала, что каждый раз думает о смысле надеваемой брошки, но его интерпретируют шире. Например, глава ЦБ не ожидала, что голубую волну воспримут как опасения ЦБ по поводу новых геополитических рисков из-за победы Джо Байдена на выборах в США. Телеканал RTVI 03:59