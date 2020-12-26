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Газета.Ru
Газета.Ru

Набиуллина раскрыла смысл своих брошей

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объяснила смысл своих брошей, которые она надевала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в 2020 году. Этим она поделилась в интервью Сергею Шнурову, текст которого опубликован на сайте RTVI.В источнике
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С чего всё началось
Телеканал RTVI

Брошки Набиуллиной оказались зашифрованным посланием финансовому рынку

Набиуллина сказала, что каждый раз думает о смысле надеваемой брошки, но его интерпретируют шире. Например, глава ЦБ не ожидала, что голубую волну воспримут как опасения ЦБ по поводу новых геополитических рисков из-за победы Джо Байдена на выборах в США.
Телеканал RTVI03:59
Подробнее о событии
URA.Ru

Набиуллина раскрыла тайну своих брошек

URA.Ru05:03
РИА Новости

Набиуллина объяснила смысл своих брошей

РИА Новости04:03
РЕН ТВ

Набиуллина рассказала о смысле своих брошек

РЕН ТВ04:37
Московский Комсомолец

Набиуллина объяснила тайный смысл своих брошек

Московский Комсомолец04:32
News.ru

Набиуллина пояснила, какие в её брошках зашифрованы послания

News.ru04:27
НТВ

Набиуллина раскрыла смысл своих брошей

НТВ04:43
Телеканал RTVI

Брошки Набиуллиной оказались зашифрованным посланием финансовому рынку

Телеканал RTVI03:59

Ученые заподозрили возможность передачи COVID-19 через вентиляцию

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Известия21:50

Компания Sony выпустит три фильма и семь сериалов по играм для консолей PlayStation

Известно, что Нил Дракманн, американский сценарист и вице-президент компании «Naughty Dog», занимающейся разработкой компьютерных игр, в соавторстве с Крейгом Мэйзин, автором проекта «Чернобыль», занимаются созданием сериала по мотивам экшена «The Last of Us».
Центральная Служба Новостей23 декабря в 11:30