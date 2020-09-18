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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Набиуллина рассказала о выборе украшений для пресс-конференций

Как отмечает агентство, Набиуллина уже появлялась перед журналистами с брошками в форме домика, подковы, голубя, неваляшки и V-образной кривой. На этот раз глава Центробанка надела украшение со знаком «пауза». «Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», - объяснила она.В источнике
С чего всё началось
«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — заявила
 18 сентября Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, когда журналисты обратили внимание на необычный аксессуар.
Фонтанка.Ру18 сентября в 09:45
Подробнее о событии
РБК

Набиуллина надела брошь play and pause на пресс-конференцию по ставке

РБК18 сентября в 10:51
Фонтанка.Ру

Брошь, да в ней намек. Набиуллина раскрыла секрет выбора любимого аксессуара

Фонтанка.Ру18 сентября в 09:45
Комсомольская правда

Взяла паузу: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина показала новую брошь

Комсомольская правда18 сентября в 08:51
Известия

Набиуллина рассказала о выборе брошек на заседания ЦБ

Известия18 сентября в 09:21
Lenta.ru

Набиуллина наглядно показала ситуацию в экономике

Lenta.ru18 сентября в 09:02
URA.Ru

Глава ЦБ рассказала, как выбирает броши для пресс-конференций

URA.Ru18 сентября в 09:38
Газета.Ru

Набиуллина надела брошь со знаком «пауза» на пресс-конференцию

Газета.Ru18 сентября в 08:43

Парк «Тучков буян» в Петербурге появится к 2024 году

Парк Тучков буян в Петербурге планируют создать к 2024 году Park-spb.ru Он напомнил, что подготовка международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян" началась в сентябре 2019 года.
Парк «Тучков буян» в Петербурге появится к 2024 году
REGNUM18 сентября в 07:51
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Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ruвчера в 14:56
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Путин заявил о превосходстве российского оружия в новейшей истории

России раньше приходилось быть в роли догоняющих, сейчас страна обладает самыми современными видами оружия, которые превосходят разработки других государств и способны защитить РФ от любых внешних посягательств.
Национальная служба новостейвчера в 07:04
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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