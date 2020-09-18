Набиуллина рассказала о выборе украшений для пресс-конференций
Как отмечает агентство, Набиуллина уже появлялась перед журналистами с брошками в форме домика, подковы, голубя, неваляшки и V-образной кривой. На этот раз глава Центробанка надела украшение со знаком «пауза». «Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», - объяснила она.В источнике
С чего всё началось
«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — заявила
18 сентября Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, когда журналисты обратили внимание на необычный аксессуар.
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Брошь, да в ней намек. Набиуллина раскрыла секрет выбора любимого аксессуара
Фонтанка.Ру18 сентября в 09:45
Взяла паузу: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина показала новую брошь
Комсомольская правда18 сентября в 08:51