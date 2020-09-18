Экономика
BFM.ruНабиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференций
«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — сказала Набиуллина. Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания, на котором ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, глава регулятора появилась с брошью со знаком «пауза».
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с чего всё началось
«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — заявила 18 сентября Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, когда журналисты обратили внимание на необычный аксессуар.Фонтанка.Ру18 сентября в 09:45
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Брошь, да в ней намек. Набиуллина раскрыла секрет выбора любимого аксессуара
Фонтанка.Ру18 сентября в 09:45
Взяла паузу: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина показала новую брошь
Комсомольская правда18 сентября в 08:51
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Кино
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Во Владимирской области возобновили профосмотры и диспансеризацию
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3DNews вчера в 22:49
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«Урал» ушел от поражения в матче с «Зенитом»
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Российская газета вчера в 11:56
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Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой.
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Общество
Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным
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Экономика
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МедиаПоток 05:38
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Раисов уступил Резникову раздельным решением судей на турнире ACA 111
На турнире ACA 111 в Москве в со-главном бою вечера россиянин Юсуф Раисов проиграл казахстанцу Артему Резникову раздельным решением судей.
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Россия возобновляет регулярное авиасообщение еще с четырьмя странами
В ближайшее время Россия возобновит регулярное авиасообщение еще с четырьмя странами.
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