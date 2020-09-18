Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференций
«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — сказала Набиуллина. Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания, на котором ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, глава регулятора появилась с брошью со знаком «пауза».В источнике
С чего всё началось
«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — заявила
18 сентября Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, когда журналисты обратили внимание на необычный аксессуар.
Подробнее о событии
Брошь, да в ней намек. Набиуллина раскрыла секрет выбора любимого аксессуара
Фонтанка.Ру18 сентября в 09:45
Взяла паузу: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина показала новую брошь
Комсомольская правда18 сентября в 08:51