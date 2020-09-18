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BFM.ru
BFM.ru 

Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференций

«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — сказала Набиуллина. Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания, на котором ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, глава регулятора появилась с брошью со знаком «пауза».В источнике
С чего всё началось
«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — заявила
 18 сентября Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, когда журналисты обратили внимание на необычный аксессуар.
Фонтанка.Ру18 сентября в 09:45
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Lenta.ru

Набиуллина наглядно показала ситуацию в экономике

Lenta.ru18 сентября в 09:02
Фонтанка.Ру

Брошь, да в ней намек. Набиуллина раскрыла секрет выбора любимого аксессуара

Фонтанка.Ру18 сентября в 09:45
URA.Ru

Глава ЦБ рассказала, как выбирает броши для пресс-конференций

URA.Ru18 сентября в 09:38
Известия

Набиуллина рассказала о выборе брошек на заседания ЦБ

Известия18 сентября в 09:21
РБК

Набиуллина надела брошь play and pause на пресс-конференцию по ставке

РБК18 сентября в 10:51
Комсомольская правда

Взяла паузу: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина показала новую брошь

Комсомольская правда18 сентября в 08:51
Газета.Ru

Набиуллина надела брошь со знаком «пауза» на пресс-конференцию

Газета.Ru18 сентября в 08:43

Ковингтон победил нокаутом Вудли на турнире UFC Fight Night 178

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REGNUM01:41

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Motorsport.com Россиявчера в 10:47

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РИА Новости21:09
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