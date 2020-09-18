Ведомости 8

«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — сказала Набиуллина. Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания, на котором ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, глава регулятора появилась с брошью со знаком «пауза».