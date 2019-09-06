Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНабиуллина рассказала о блокировке счетов по антиотмывочному закону

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Проблема с блокировкой банками счетов клиентов в рамках антиотмывочного закона еще не решена, ЦБ не исключает дополнительных мер, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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