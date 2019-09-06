Экономика
РИА НовостиНабиуллина рассказала о блокировке счетов по антиотмывочному закону
Проблема с блокировкой банками счетов клиентов в рамках антиотмывочного закона еще не решена, ЦБ не исключает дополнительных мер, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик B-52
США перебросили в Великобританию стратегический бомбардировщик Boeing B-52 для участия в учениях.
РИА Новости 00:04
Экономика
Набиуллина назвала нереалистичными прогнозы Минэкономразвития
Прогнозы Минэкономразвития относительно темпов роста потребительского кредитования кажутся нереалистичными, заявила на брифинге в пятницу, 6 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
News.ru 08:27
Политика
Путин пообещал смягчение наказания по экономическим статьям
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям продолжится.
Омскрегион 07:43
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Авто
Ford показал на видео электрический кроссовер в стиле Mustang
Компания Ford опубликовала фотографии и видео с тестовыми прототипами электрического кроссовера, который получит дизайн в стиле Mustang.
Motor 04:37
Космос
Опытные образцы блоков «Союза-5» планируют изготовить в 2020 году
Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует изготовить опытные образцы блоков ракеты-носителя "Союз-5" для проведения стендовых испытаний до конца 2020 года.
ТАСС 09:39
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Происшествия
В Нижнем Тагиле третьеклассник сел за руль машины и устроил ДТП
В Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал 10-летний мальчик за рулём «Лады Приоры».
REGNUM 09:57
Происшествия
В ЦИК РФ рассказали о самочувствии Эллы Памфиловой после нападения
Напомним, что в ночь на 6 сентября на председателя ЦИК Памфилову было совершено нападение в ее доме в Подмосковье.
Вечерняя Москва 06:05
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Политика
В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме
Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.
RT на русском вчера в 07:36
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 11:36
Авто
Названы цены обновленного Lexus GX для России
Компания Lexus начала принимать заказы на обновленный GX на территории РФ. Обновленный Lexus GX был представлен в июне 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 14:02
Политика
Зеленский убрал препятствие для обмена заключенными с Россией
В конце августа юрист сообщал, что отсутствие указов о помиловании, подписанных Зеленским, является препятствием для продолжения переговоров по обмену.
Lenta.ru 11:11
Единоборства
Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Общество
Демограф предложил облагать налогом молодежь за малодетность
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил ввести налог на малодетность для тех, кому исполнилось 18 лет, пишет "НСН".
РЕН ТВ 07:34
Политика
В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова
На заседании суда Неаполя по делу задержанного в Италии по запросу США россиянина Александра Коршунова обсуждались вопросы процедурного характера, решений по существу не принималось, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.
РИА Новости 07:20
Политика
Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.
Известия 10:46
Общество
Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых
Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых.
Известия 07:54
Политика
Абэ предложил Путину поскорее заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину поскорее заключить мирный договор для развития двусторонних отношений.
News.ru вчера в 05:02
Политика
Лукашенко предложил РФ компенсировать Чернобыль газом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Бреста затронул проблему преемственности СССР, интеграции с Россией и заявил, что было бы справедливо, если бы РФ помогла республике, поставив 10–15 млрд кубометров газа по приемлемой цене.
News.ru 09:28
Музыка
Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
Петербургский дневник вчера в 13:55
Транспорт
Ливень с градом затопил Краснодар
Днем в пятницу, 6 сентября в Краснодаре прошел сильный ливень. В отдельных районах города выпал 2-3-сантиметровый град.
Югополис 09:05
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05