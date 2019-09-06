Проблема с блокировкой банками счетов клиентов в рамках антиотмывочного закона еще не решена, ЦБ не исключает дополнительных мер, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Набиуллина рассказала о блокировке счетов по антиотмывочному закону

Армия и оружие США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик B-52 США перебросили в Великобританию стратегический бомбардировщик Boeing B-52 для участия в учениях.

Экономика Набиуллина назвала нереалистичными прогнозы Минэкономразвития Прогнозы Минэкономразвития относительно темпов роста потребительского кредитования кажутся нереалистичными, заявила на брифинге в пятницу, 6 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Политика Путин пообещал смягчение наказания по экономическим статьям Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям продолжится.

Здоровье Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Авто Ford показал на видео электрический кроссовер в стиле Mustang Компания Ford опубликовала фотографии и видео с тестовыми прототипами электрического кроссовера, который получит дизайн в стиле Mustang.

Космос Опытные образцы блоков «Союза-5» планируют изготовить в 2020 году Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует изготовить опытные образцы блоков ракеты-носителя "Союз-5" для проведения стендовых испытаний до конца 2020 года.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.

Происшествия В Нижнем Тагиле третьеклассник сел за руль машины и устроил ДТП В Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал 10-летний мальчик за рулём «Лады Приоры».

Происшествия В ЦИК РФ рассказали о самочувствии Эллы Памфиловой после нападения Напомним, что в ночь на 6 сентября на председателя ЦИК Памфилову было совершено нападение в ее доме в Подмосковье.

Общество Компания РПЦ получила лицензию на производство вина Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.

Происшествия К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.

Авто Названы цены обновленного Lexus GX для России Компания Lexus начала принимать заказы на обновленный GX на территории РФ. Обновленный Lexus GX был представлен в июне 2019 года.

Политика Зеленский убрал препятствие для обмена заключенными с Россией В конце августа юрист сообщал, что отсутствие указов о помиловании, подписанных Зеленским, является препятствием для продолжения переговоров по обмену.

Единоборства Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.

Общество Демограф предложил облагать налогом молодежь за малодетность Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил ввести налог на малодетность для тех, кому исполнилось 18 лет, пишет "НСН".

Политика В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова На заседании суда Неаполя по делу задержанного в Италии по запросу США россиянина Александра Коршунова обсуждались вопросы процедурного характера, решений по существу не принималось, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.

Политика Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.

Общество Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых.

Политика Абэ предложил Путину поскорее заключить мирный договор Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину поскорее заключить мирный договор для развития двусторонних отношений.

Политика Лукашенко предложил РФ компенсировать Чернобыль газом Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Бреста затронул проблему преемственности СССР, интеграции с Россией и заявил, что было бы справедливо, если бы РФ помогла республике, поставив 10–15 млрд кубометров газа по приемлемой цене.

Музыка Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.