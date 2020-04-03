Банк России принял дополнительные регуляторные меры для поддержки ипотечного рынка. Об этом заявила на онлайн-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина рассказала о мерах для поддержки ипотеки

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