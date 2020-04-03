Коронавирус
Российская газетаНабиуллина рассказала о мерах для поддержки ипотеки
Банк России принял дополнительные регуляторные меры для поддержки ипотечного рынка. Об этом заявила на онлайн-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Экономика
Автосервисы приготовились к массовым банкротствам
Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Религия
Показан объезд Москвы патриархом Кириллом с иконой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на машине объезжает столицу с иконой Богоматери «Умиление», которая считается чудотворной.
Общество
Источник сообщил о прекращении авиасообщения для вывоза россиян
Россия приостанавливает все международные авиарейсы для вывоза россиян из-за границы.
Авто
Новый Land Rover Defender проходит тесты в России
Новый Defender получил архитектуру D7x от Land Rover, построенную на базе лёгкой алюминиевой монококовой конструкции, имеющей усиленные подрамники и полностью независимую подвеску.
Здоровье
Медики Краснодарского края попросили губернатора продлить карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с врачами медицинских организаций региона.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции
Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков.
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможности организма сопротивляться вирусу.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи спиртного
Минпромторг рекомендовал российским регионам не менять установленные режимы продажи алкоголя без крайней необходимости, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на указания министерства.
Общество
В Калининградской области продлили «режим самоизоляции»
В Калининградской области «режим самоизоляции» продлён до 12 апреля — соответствующее решение сегодня, 3 апреля, принял губернатор Антон Алиханов.
Футбол
Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок
Возобновление Английской премьер-лиги (АПЛ) перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт лиги.
Общество
Кондратьев попросил вникать в ситуацию каждого человека, которому нужен пропуск
Кондратьев отметил, что выдавать пропуска нужно на предприятия, а не каждому работнику отдельно. Это позволит избежать лишних контрактов.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Музыка
Группа «Ария» даст онлайн-концерт
3 апреля в 20:00 по Москве группа «Ария» отыграет полноценный онлайн-концерт.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Футбол
«Бавария» продлила контракт с Фликом до 2023 года
55-летний специалист подписал контракт сроком до 30 июня 2023 года.
Политика
Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Экономика
Коронавирус: депутаты облдумы обсудили меры поддержки бизнеса
На внеочередном заседании комитета по бюджету Саратовской облдумы были рассмотрены четыре законопроекта, которые призваны снизить проблемы бизнеса, обрушившиеся на него из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Игры
Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII
Square Enix опубликовала финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII, в котором авторы мельком показали несколько сюжетных поворотов и сцен всей игры.
Политика
Полпред представил правительству Коми врио главы республики Уйбу
Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан представил региональному правительству врио главы Коми Владимира Уйбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Происшествия
Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей
В Казани мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал на 15 000 рублей 23-летнего жителя города за прогулку по берегу Казанки, ради чего он нарушил режим самоизоляции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Армия и оружие
Российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Ломбардии
Российские военные специалисты вместе с итальянскими коллегами провели санитарную обработку лечебных пансионатов для пожилых людей в Ломбардии, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Общество
Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом
Армия и оружие
Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию
Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.