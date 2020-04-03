Коронавирус
Российская газетаНабиуллина рассказала о мерах для поддержки ипотеки
Банк России принял дополнительные регуляторные меры для поддержки ипотечного рынка. Об этом заявила на онлайн-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области выросло до 23
Лаборатория новосибирского центра вирусологии «Вектор» подтвердила коронавирус еще у двух жителей Челябинской области.
Общество
В Москве за сутки заболели коронавирусом 434 человека
Сайт мэра Москвы Сергея Собянина опубликовал последние данные о ситуации с коронавирусом.
Транспорт
На въездах в Ростов ограничили движение
На въездах в Ростов из-за пандемии временно ограничили движение. Дороги сузили до одной правой полосы, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Общество
Для беспрепятственного передвижения в Брянске выдадут пропуска
Спецпропуска позволят в период карантина без проблем передвигаться к месту работы и обратно.
Общество
В России за сутки зафиксировали 582 новых случая коронавируса
За сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Общество
В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Культура
Меладзе спел армянскую «Ов сирун, сирун» для Мишустина Видео
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
Общество
За сутки в Москве умерли 7 пациентов с коронавирусом
В течение суток в Москве скончались семь человек, у которых ранее тесты показали наличие коронавируса. Возраст пациентов - от 53 до 80 лет.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти до 10 млн баррелей
Президент Владимир Путин пятницу, 3 апреля, в ходе совещания по ситуации на мировых рынках энергетики отметил, что необходимо сократить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Армия и оружие
Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин
Фюрер в приватных беседах часто говорит, что лучше оставить Берлин, чем потерять Венгрию.
Общество
Саратовцы могут ездить на дачи во время ограничений из-за коронавируса
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин 4 апреля во время брифинга прояснил ситуацию с режимом самоизоляции и ограничениями, которые ввели в регионе из-за коронавируса.
Политика
Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля
Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Экономика
ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май
Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
Игры
E3 2021 пройдёт с 15 по 17 июня
Американская ассоциация ESA объявила, что в 2021 году выставка E3 пройдёт с 15 по 17 июня.
Общество
В Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет
Общее число заболевших коронавирусом в Турции достигло превысило 20 тысяч человек, выздоровели 484 пациента.
Политика
Путин назначил главу правительства Якутии врио губернатора Камчатки
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Солодова, занимавшего до сих пор пост председателя правительства Республики Саха (Якутия).
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Красноярском
Рейсовый междугородний автобус с 14 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся по дороге из Абазы (Хакасия) в Красноярск, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МВД России по региону.
Общество
Правительство выделило более 320 млн рублей на выплаты медработникам
Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) более 321 млн руб. на выплаты медицинским работникам.
Общество
В США установлен рекорд по безработице
За прошедшую неделю в США подано 6 648 000 заявок на пособие по безработице, что является рекордом для страны.
Происшествия
В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек
Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Здоровье
Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции
Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха.
Политика
В Раде осудили санкции Украины против Белоруссии
Решение Киева присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии показывает отсутствие совести у украинской исполнительной власти, пояснил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Общество
Школьникам могут продлить учебу на лето
Учебный год в России может сдвинуться на лето, однако министерство просвещения РФ пытается избежать такого сценария, заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко.
Армия и оружие
Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом
Общество
Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.