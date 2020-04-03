Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНабиуллина рассказала о мерах для поддержки ипотеки

Банк России принял дополнительные регуляторные меры для поддержки ипотечного рынка. Об этом заявила на онлайн-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Новых кредитов выдадут на один трлн руб

Коммерсантъвчера в 10:55

ЦБ принял дополнительные меры по поддержке ипотеки

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ЦБ даст новые послабления для банков на время кризиса

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Набиуллина рассказала о новых мерах поддержки населения и банков

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ЦБ отменяет надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля

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Выиграют и банки, и заёмщики: экс-министр объяснил решение ЦБ РФ

REGNUMвчера в 08:48
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области выросло до 23

Лаборатория новосибирского центра вирусологии «Вектор» подтвердила коронавирус еще у двух жителей Челябинской области.
ФедералПресс вчера в 01:41
Общество

В Москве за сутки заболели коронавирусом 434 человека

Сайт мэра Москвы Сергея Собянина опубликовал последние данные о ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:53
Транспорт

На въездах в Ростов ограничили движение

На въездах в Ростов из-за пандемии временно ограничили движение. Дороги сузили до одной правой полосы, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
1rnd.ru 02:57
Общество

Для беспрепятственного передвижения в Брянске выдадут пропуска

Спецпропуска позволят в период карантина без проблем передвигаться к месту работы и обратно.
Жирятинский край 04:33
Общество

В России за сутки зафиксировали 582 новых случая коронавируса

За сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 04:20
Общество

В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Газета.Ru вчера в 19:53
Культура

Меладзе спел армянскую «Ов сирун, сирун» для Мишустина Видео

Rusarminfo.ru вчера в 05:37
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
РИА Новости 03:28
Общество

За сутки в Москве умерли 7 пациентов с коронавирусом

В течение суток в Москве скончались семь человек, у которых ранее тесты показали наличие коронавируса. Возраст пациентов - от 53 до 80 лет.
Московский Комсомолец 04:38
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти до 10 млн баррелей

Президент Владимир Путин пятницу, 3 апреля, в ходе совещания по ситуации на мировых рынках энергетики отметил, что необходимо сократить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки.
Известия вчера в 13:55
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости вчера в 08:45
Армия и оружие

Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин

Фюрер в приватных беседах часто говорит, что лучше оставить Берлин, чем потерять Венгрию.
РИА Новости вчера в 19:49
Общество

Саратовцы могут ездить на дачи во время ограничений из-за коронавируса

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин 4 апреля во время брифинга прояснил ситуацию с режимом самоизоляции и ограничениями, которые ввели в регионе из-за коронавируса.
Регион 64 02:50
Политика

Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля

Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Злынковская газета Знамя 02 апреля в 10:12
Экономика

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
РИА Новости 00:39
Игры

E3 2021 пройдёт с 15 по 17 июня

Американская ассоциация ESA объявила, что в 2021 году выставка E3 пройдёт с 15 по 17 июня.
Игромания.ру 02:47
Общество

В Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет

Общее число заболевших коронавирусом в Турции достигло превысило 20 тысяч человек, выздоровели 484 пациента.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 17:52
Политика

Путин назначил главу правительства Якутии врио губернатора Камчатки

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Солодова, занимавшего до сих пор пост председателя правительства Республики Саха (Якутия).
РБК вчера в 05:02
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Красноярском

Рейсовый междугородний автобус с 14 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся по дороге из Абазы (Хакасия) в Красноярск, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МВД России по региону.
Интерфакс вчера в 21:53
Общество

Правительство выделило более 320 млн рублей на выплаты медработникам

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) более 321 млн руб. на выплаты медицинским работникам.
Коммерсантъ 02:59
Общество

В США установлен рекорд по безработице

За прошедшую неделю в США подано 6 648 000 заявок на пособие по безработице, что является рекордом для страны.
МонаВиста вчера в 08:08
Происшествия

В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
РИА Новости 03:20
Здоровье

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха.
Lenta.ru 02:20
Политика

В Раде осудили санкции Украины против Белоруссии

Решение Киева присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии показывает отсутствие совести у украинской исполнительной власти, пояснил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
Газета.Ru 03:23
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета вчера в 14:11
Общество

Школьникам могут продлить учебу на лето

Учебный год в России может сдвинуться на лето, однако министерство просвещения РФ пытается избежать такого сценария, заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко.
URA.Ru вчера в 10:05
Армия и оружие

Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 22:14
Общество

Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.
RT на русском вчера в 11:06
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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