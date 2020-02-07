Экономика
ИзвестияНабиуллина рассказала о переговорах о продаже части акций Сбербанка
Переговоры о продаже Центробанком правительству России пакета акций Сбербанка продолжаются. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 7 февраля, передает «РИА Новости».
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Экономика
Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России
Деятельность в секторе российской науки остается малопривлекательной для ученых – из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда, отмечается в отчете Счетной палаты.
Политика
Путин рассказал о беседе с Лукашенко
Президенты России и Беларуси в Сочи беседовали тет-а-тет час-полтора.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Футбол
«Спартак» требует взыскать с «Крузейро» 750 тысяч евро за аренду Роши
Московский «Спартак» обратился в ФИФА и потребовал взыскать долг с бразильского клуба «Крузейро» за аренду нападающего Педро Роши.
Технологии
Медики: Злоупотребление Виагрой приводит к развитию дальтонизма
По словам специалистов, неумеренный прием силденафила (он является основным компонентом препаратов от эректильной дисфункции) может стать причиной развития дальтонизма и других нарушений органов зрения.
Общество
В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд
Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.
Экономика
ЦБ ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок
Центробанк ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок, заявила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после развода с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие
Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
Общество
Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге принял первых граждан Китая
В Екатеринбурге отданный под обсерватор санаторий «Бодрость» принял первых граждан Китая. Они приехали 7 февраля организованно автобусами.
Политика
Сноуден хочет продлить вид на жительство в России
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, хочет продлить свой вид на жительство, заканчивающийся в апреле 2020 года, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.
Спорт
Пять гандболистов пожизненно отстранены от вызова в сборную России
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24.
Культура
Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
Общество
Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО»
ФГУП Ведомственная охрана Минэнерго России, которое занимается охраной объектов энергетики, закупит наклейки Обама ЧМО для своего Северо-Кавказского филиала.
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Происшествия
Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании подростка
Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании девушки-подростка и отстранили от исполнения обязанностей.
Здоровье
Минздрав готовится к распространению коронавируса в РФ
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, федеральный Минздрав готовится к возможной массовой инфекции.
Общество
Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.
Политика
Додон заявил о готовности предоставить Приднестровью широкую автономию
Молдавия готова предоставить непризнанному Приднестровью «довольно большую автономию», заявил президент страны Игорь Додон.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Хоккей
Россия уступает Финляндии после второго периода
Ранее ГЛАС сообщал о результатах первого периода в матче "Финляндия – Россия".
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Шоу-бизнес
29-летняя блогер и телеведущая Ида Галич родила первенца
Блогер, телеведущая и певица родила первенца. О радостном событии рассказал ее отец, опубликовав в свое Instagram фото с поздравлением.
Общество
Стоматолог в Киеве отказалась лечить русскоязычных пациентов
Врач-стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не станет лечить русскоязычных пациентов, пока они не начнут говорить по-украински.