Экономика

ИзвестияИзвестияНабиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

В настоящий момент единственным акционером с долей участия не менее чем 5% уставного капитала Сбербанка является Центральный банк России. Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
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Эльвира Набиуллина
То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 07:59

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