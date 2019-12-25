Экономика
ИзвестияНабиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
В настоящий момент единственным акционером с долей участия не менее чем 5% уставного капитала Сбербанка является Центральный банк России. Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Читать в источнике
Оценить74
То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 07:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Технологии
МТС разработал умную колонку с голосовым помощником Марвином
Крупнейший российский сотовый оператор МТС готовит к выпуску собственную умную колонку с виртуальным помощником Марвином.
Общество
Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео
В Дублинском зоопарке, Ирландия, тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло.
Общество
Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Авто
Электрокар Tesla Model 3 намекнул на более крупную батарею
Политика
Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»
Глава правительства поблагодарил Путина за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях», а также пожелал главе государства «хорошего Нового года».
Политика
Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»
Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
Армия и оружие
Китай испытал способную достать до США ракету
Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела испытание баллистической ракеты, которая способна достать до любой точки на территории США.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого поезда по Крымскому мосту
Инфоцентр "Крымский мост" опубликовал видео проезда первого в истории проезда пассажирского состава дальнего следования по Крымскому мосту.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Происшествия
В Ленобласти семеро детей отравились конфетами
В деревне Гарболово Всеволожского района Ленинградской области сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых семеро школьников отравились конфетами.
Транспорт
ЦОДД предупредил автомобилистов Москвы о пробках в среду днем
Загруженность дорог в среду днем в Москве составила девяти баллов, автомобилистам предлагают пересесть на общественный транспорт.
Общество
Защита сотрудника ФБК Шаведдинова подаст заявление о похищении из-за его отправки на Новую Землю
Речь идет в том числе о заявлениях о похищении человека, незаконном лишении свободы, незаконном запрете использовать средства связи, незаконных действиях московского военкомата и превышении полномочий.
Армия и оружие
Немецкий журналист счел учения НАТО репетицией наступления на Россию
Политика
Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов россиян
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.
Политика
Кедми прокомментировал слова Путина об антисемитской Польше
Кедми предположил, что затем по уровню антисемитизма поляков могли обогнать украинские и прибалтийские нацисты, однако перед началом Второй мировой войны негативное отношение к евреям в Польше было совершенно нормальным явлением.
Происшествия
В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника
В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Технологии
Rolls-Royce построил самый быстрый в мире электросамолет
Концерн Rolls-Royce представил самый скоростной в мире самолет с электрической силовой установкой - одноместный моноплан с одним воздушным винтом.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Общество
В Сибири предприниматель выставил на продажу село с жителями
Здоровье
Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
Здоровье
В Роспотребнадзоре посоветовали разбавлять крепкий алкоголь водой
В Роспотребнадзоре посоветовали закусывать и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма.
Гаджеты
Ограничение TDP мало влияет на быстродействие AMD Ryzen Threadripper 3970X
Коллеги с немецкого сайта ComputerBase опустили значение TDP с 280 до 180 Вт, чтобы оценить потери производительности процессора Ryzen Threadripper 3970X, но были приятно удивлены результатами своего эксперимента.
Общество
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».