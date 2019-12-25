То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято.

В настоящий момент единственным акционером с долей участия не менее чем 5% уставного капитала Сбербанка является Центральный банк России. Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.

Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

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