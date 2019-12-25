Экономика
ИзвестияНабиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
В настоящий момент единственным акционером с долей участия не менее чем 5% уставного капитала Сбербанка является Центральный банк России. Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Читать в источнике
Оценить75
То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 07:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Политика
Володин рассказал о важности точечных изменений в Конституции
«Ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам» — резюмировал Володин, рассказав, что депутаты уже затрагивали эту тему с экспертами и фракциями Госдумы.
Общество
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова
Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Происшествия
В Ленобласти семеро детей отравились конфетами
В деревне Гарболово Всеволожского района Ленинградской области сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых семеро школьников отравились конфетами.
Политика
Трудный путь: как принималось решение о вводе войск в Афганистан
Культура
Почему все поют «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» и что это значит
Возможно, вы уже слышали, как окружающие поют "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".
Политика
Власти не будут снижать планку по нацпроектам, заявил Путин
Власти РФ не будут корректировать целевые показатели по национальным проектам и снижать планку, заявил президент страны Владимир Путин.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Состояние художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек остается стабильным.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Авто
Mercedes-Benz отзовет в России более 1,1 тысячи автомобилей
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1118 своих автомобилей.
Общество
В России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Piter.tv публикует изменения в экзамене на водительские права. В России утвердили новые правила экзамена на водительские права.
Политика
Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»
Глава правительства поблагодарил Путина за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях», а также пожелал главе государства «хорошего Нового года».
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Шоу-бизнес
Памятник с могилы Жанны Фриске оказался в ресторане
Сестра покойной певицы обнаружила в одном из кафе, расположенных в Подмосковье, скульптуру, очень похожую на ту, которая установлена на могиле Жанны Фриске.
Общество
Медведев начал заседание правительства фразой «Елочка не горит»
Премьер-министр Дмитрий Медведев открыл последнее в этом году заседание правительства фразой «Елочка не горит».
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Происшествия
Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Авто
Производство новых автомобилей в Санкт-Петербурге резко снизилось
Автоспорт
Супруга Шумахера обратилась к болельщикам
Политика
Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
В Кремле не согласны со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о разных подходах к процессам интеграции у российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Кино
В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.