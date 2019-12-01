Экономика
РИА НовостиНабиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках.
Читать в источнике
Оценить208
с чего всё началось
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.РИА Новости10:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:03, Ашберн
Происшествия
Трое пострадавших в ДТП с автобусом находятся в реанимации в Чите
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Экономика
В Таджикистане запустят обновленную систему денежных переводов
В Таджикистане будет запущена обновленная система денежных переводов. Об этом сообщает Национальный банк.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Экономика
Louis Vuitton нашел свой особняк
Люксовый ритейлер закрепится в Столешниковом переулке Группа LVMH выкупила особняк, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton в Столешниковом переулке.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Здоровье
Употребление снюса связали с развитием онкологии
Употребление снюса — табачного продукта для рассасывания — увеличивает риск сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний, заявил агентству «Москва» главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Депздрава Евгений Брюн.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Футбол
Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Технологии
Операторы померились скоростями в метро
Операторы померились скоростями в метро В московском метро сменился лидер по скорости интернета: показатели «МегаФона» и МТС оказались выше, чем у провайдера Wi-Fi «МаксимаТелеком», занимавшего первое место в последние годы, выяснила TelecomDaily.
Политика
Песков рассказал о формате общения Путина и Зеленского в Париже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что формат общения Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского будет определен ближе к встрече в Париже.
Происшествия
Полиция проводит проверку после нападения на хоккеиста «Амура»
Полиция проводит проверку после того, как капитан хоккейного клуба "Амур" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения на парковке в центре Хабаровска, устанавливается степень тяжести травм, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю в воскресенье.
Музыка
Группа Pussycat Dolls возвращается
Pussycat Dolls будут выступать в том же составе: Эшли Робертс, Джессика Сатта, Кармит Бачар, Кимберли Уайатт, Николь Шерзингер.
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Футбол
Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Авто
Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году
В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
Наука
Найденный в Якутии щенок может быть самой древней собакой в мире
Исследователи из Шведского центра палеогенетики (CPG) и Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) изучают останки щенка возрастом 18 тысяч лет.
Происшествия
Граждане России не пострадали при стрельбе в Новом Орлеане
Российские граждане не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане, сообщает в твиттере Генеральное консульство России в Хьюстоне.
Общество
Приморцы потребовали отменить пенсионную реформу
По окончанию митинга была принята резолюция за возвращение льгот жителям Дальнего Востока и восстановления прежнего пенсионного возраста.
Армия и оружие
Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца
Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Авто
Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России к концу 2019 года
Эксперты сайта CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей по результату которого составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов на начало декабря.
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги
Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Кино
Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»
Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
Здоровье
Немецкий профессор назвал четыре разрушающих здоровые сосуды привычки
Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Происшествия
Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.