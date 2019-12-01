Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНабиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках.
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с чего всё началось

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.
РИА Новости10:26

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Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

ТАСС13:31

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Коммерсантъ12:10

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

РИА Новости10:26

Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в Россию

RT на русском11:46

Набиуллина назвала причины укрепление рубля

РБК10:57

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Вести.Ru10:35

Набиуллина объяснила, почему рубль укрепляется

Газета.Ru13:03
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Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
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Размер экрана самого компактного iPhone составит 5,4 дюйма, а самого большого - 6,7 дюймов. Дисплей выполнят по технологии OLED.
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Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
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Боевики атаковали церковь в Буркина-Фасо: 14 человек погибли

Жертвами атаки вооруженных боевиков на церковь в Буркина-Фасо стали по меньшей мере 14 человек, сообщает 1 декабря Reuters со ссылкой на местных чиновников.
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Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

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В перестрелке полиции с наркокартелем в Мексике были убиты 14 человек

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Фронтир нейронаук. Банк ткани мозга обезьян переведен в цифру

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РЖД собираются продавать билеты на автобусы, самолеты и пароходы

"Российские железные дороги" (РЖД) планируют в 2020 году запустить работу сайта, где можно будет купить билет для проезда несколькими видами транспорта, в том числе на поезде, автобусе, самолете, сообщил журналистам директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.
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Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
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С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
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У экс-футболиста «Арсенала» Беника Афобе умерла двухлетняя дочь

В семье бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Беника Афобе произошла трагедия: скончалась его двухлетняя дочь.
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Скорость интернета перестала интересовать пользователей смартфонов

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Движение поездов на участке 5-й линии метро Санкт-Петербурга от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" приостанавливали из-за "зацеперов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
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В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

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Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
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В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России

Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Обнаружена кишечная палочка, питающаяся углекислым газом

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Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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