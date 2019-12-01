Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНабиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.
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Набиуллина назвала причины укрепление рубля

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Набиуллина объяснила, почему рубль укрепляется

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Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в Россию

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ТАСС13:31

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Вести.Ru10:35

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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