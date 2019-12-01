Экономика
РИА НовостиНабиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.
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В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
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BMW и Great Wall построят в Китае завод по производству электромобилей
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«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
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Недорогой смартфон Huawei Nova 6 с 5G представят 30 ноября
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Происшествия
Капитан хабаровского «Амура» попал в больницу после нападения
Рецидивист напал на капитана хоккейного клуба «Амур» Максима Кондратьева на парковке возле кафе. Спортсмен получил тяжелый удар по голове.
Спорт
Россияне обыграли японцев и завоевали бронзу ЧМ по пляжному футболу
Мужская сборная России по пляжному футболу в матче за третье место на чемпионате мира, который проходит в Парагвае, переиграла команду Японии.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Политика
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной независимости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Космос
Science (США): смелый космический проект по доставке грунта с Марса воплощается (Science)
После долгих лет мечтаний и надежд проект Mars Sample Return (MRS) стоимостью семь миллиардов долларов, разработанный совместно НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА), наконец, обретает форму.
Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
Неизвестный в Киеве стрелял по автомобилю депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, сообщается в воскресенье на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН).
Здоровье
Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска
Местные чиновники отмечают, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в городскую больницу Новочеркасска.
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы
В Токио прошел митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, сообщило японское общественное телевидение.
Политика
Лавров оценил отношения России и Украины
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Музыка
Ани Лорак вернулась на Украину и расплакалась на сцене
Украинская певица Ани Лорак, проживающая в Москве и выступающая на российской сцене, посетила 29 ноября Киев, где приняла участие в съемках новогоднего концерта телеканала "Интер", сообщает Российский Диалог со ссылкой на kp.ua.
Наука
Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза
Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.
Транспорт
Почти полсотни украинцев не смогли вылететь из Берлина
В Берлине 49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта Шанефельд из-за задержки на паспортном контроле.
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Авто
Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Футбол
Доменико Тедеско: «Спартак» заслужил поражение от «Зенита»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что первый тайм матча 18-го тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом" его подопечным не удался.
Общество
Врач предупредила о вреде красной икры
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что красная икра вредна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет «Вечерняя Москва».
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Политика
Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту
Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.