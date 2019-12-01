Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.

с чего всё началось

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках.

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