Экономика

Lenta.ruLenta.ruНабиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Набиуллина объяснила, почему укрепился рубль

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.
РИА Новости10:26

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Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Коммерсантъ12:10

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Газета.Ru13:03

Набиуллина объяснила укрепление рубля

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RT на русском11:46

Набиуллина объяснила укрепление рубля

РБК10:57

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Вести.Ru10:35

Набиуллина объяснила, почему укрепился рубль

РИА Новости10:26
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Экономика

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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