Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.

с чего всё началось

Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

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