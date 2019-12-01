Экономика

Lenta.ruLenta.ruНабиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
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Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.
РИА Новостивчера в 10:26

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Набиуллина назвала главную причину укрепления рубля

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Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в Россию

RT на русскомвчера в 11:46

Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

ТАССвчера в 13:31

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РЕН ТВвчера в 20:15

Набиуллина назвала причины укрепление рубля

РБКвчера в 10:57

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Вести.Ruвчера в 10:35

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

РИА Новостивчера в 10:26
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Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП со скорой в Кузбассе

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Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

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Большинство омичей зарабатывают от 18 тыс. до 39 тыс. рублей в месяц

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БК55 вчера в 22:57
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Болельщики «Мальме» обвинили Ибрагимовича в предательстве

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ProstoProSport вчера в 23:09
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Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
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Происшествия

В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

RT на русском вчера в 21:14
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Происшествия

В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз

Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ТАСС вчера в 21:38
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
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Происшествия

По факту гибели школьников в Сураже возбудили уголовное дело

По предварительным данным, подростки провалились под неокрепший лед. По факту гибели СУСК РФ по Брянской области возбудил уголовное дело.
Наш Брянск.Ru вчера в 22:55
Армия и оружие

Курдский генерал заявил о соглашении по расширению военного присутствия РФ на севере Сирии

В заявлении курдского генерала сообщается о плодотворной встрече и о том, что в её ходе были достигнуты договорённости о расширении российского военного присутствия на территории севера Сирии.
Военное обозрение вчера в 22:41
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В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК 30 ноября в 17:40
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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня

РЕН ТВ 30 ноября в 21:56
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Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»

iReactor 30 ноября в 14:43
Армия и оружие

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Ведомости вчера в 16:59
Экономика

«Ростех» создаст гигантского вертолетного оператора

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Ведомости вчера в 16:20
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Известия вчера в 09:54
Здоровье

Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов.
Lenta.ru 30 ноября в 23:48
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Вести.Ru вчера в 21:48
Политика

На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

Известия вчера в 20:34
Гаджеты

Опубликованы характеристики нового недорогого смартфона Redmi K30

Что касается младшей версии Redmi K30, то инсайдер подтвердил информацию, о процессоре и дисплее.
Astera вчера в 13:35
Экономика

Власти Тюменской области собираются продать принадлежащее им предприятие

Речь идет о нескольких земельных участках, которые вскоре была изъяты у предприятия в пользу Тюменской области «для государственных нужд».
NashGorod.ru вчера в 23:41
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В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России

Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.
Известия вчера в 23:32
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Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны.
RT на русском 30 ноября в 12:57
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета вчера в 16:16
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Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Известия вчера в 15:15
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Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
RT на русском вчера в 15:10
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru вчера в 11:37
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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