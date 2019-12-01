Экономика

Lenta.ruLenta.ruНабиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать442
с чего всё началось

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.
РИА Новостивчера в 10:26

Подробнее о событии

Набиуллина назвала главную причину укрепления рубля

Российская газетавчера в 22:47

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Вести.Ruвчера в 10:35

Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

ТАССвчера в 13:31

Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в Россию

RT на русскомвчера в 11:46

Набиуллина назвала причины укрепления рубля

РБКвчера в 10:57

Набиуллина рассказала, почему рубль укрепляется

РЕН ТВвчера в 20:15

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

РИА Новостивчера в 10:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:44, Ашберн
Происшествия

Трое фанатов получили 15 суток за мелкое хулиганство в Петербурге

РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес

Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы

Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Bimru.ru 10:04
Происшествия

В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка

Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник заключил в СИЗО главу секты "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину по делу ребенка, убитого, предположительно, во время "изгнания бесов", сообщила гособвинитель журналистам после судебного заседания.
РИА Новости 07:01
Экономика

Нацбанк Таджикистана опроверг риск остановки переводов денег из России

Денежные переводы из России в Таджикистан не будут остановлены из-за запуска в Душанбе Национального процессингового центра (НПЦ) по переводу денежных средств без открытия счетов.
РБК 05:12
Политика

Зеленский надеется начать диалог по Донбассу на нормандском саммите

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате, который пройдёт в Париже 9 декабря, является большой возможностью для начала диалога по ситуации в Донбассе.
RT на русском 09:49
Технологии

Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий

Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
Вести.Ru 09:31
Экономика

SHI поставит «Звезде» комплектующие для газовозов на 1,5 млрд долларов

Sudostroenie.info 05:26
Происшествия

В центре Москвы школьницу избили из-за сумки Valentino

У школьницы отняли сумочку Valentino стоимостью 1,5 тыс. евро, внешний аккумулятор за 4 тыс. рублей, наушники Apple, ключи от квартиры и карту «Тройка».
Росбалт 05:21
Армия и оружие

Пальцем в небо. Минобороны РФ ответило на обвинения американцев

Напомним, ранее американская газета объявила, будто российские ВКС нанесли удар по лагерю беженцев в районе города Хасс.
Вести.Ru 10:09
Футбол

Стали известны все соперники сборной РФ на групповом этапе Евро-2020

Определились все соперники сборной России по группе B чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2020 году.
Аргументы и Факты 30 ноября в 13:31
Происшествия

В Оренбурге обрушился мост в районе поселка Кушкуль

Мост в районе поселка Кушкуль обрушился в Оренбурге, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.
ТАСС 09:59
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Политика

Помпео призвал объединиться с ЕС против «российской угрозы»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым руководством ЕС в части противодействия угрозам, исходящим от России, а также от Китая и Ирана.
Телеканал 360° 02:43
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Российская газета 06:02
Политика

Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
RT на русском 10:03
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Происшествия

СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

Российская газета 09:38
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия

СК начал проверку после драки между школьником и учителем в Белгороде

Следствие начало доследственную проверку после появления в Сети видео с дракой между учеником и учителем в школе Белгорода.
РБК 09:54
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Discover24 01:50
Общество

Массовый отказ от мастурбации оказался малоэффективным

Хоукинс выразил мнение, что постоянные разговоры об отказе от мастурбации приводят к тому, что люди лишь чаще начинают об этом думать.
Lenta.ru 10:23
Экономика

«Укржелдорога» с марта 2020 года будет повышать цены на билеты ежемесячно

"Укржелдорога" планирует ежемесячно с марта по декабрь 2020 года повышать цены на билеты, а на средства от индексации тарифов закупить 26 новых вагонов.
ТАСС 08:41
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

Rambler News Service 07:37
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Здоровье

Инфекция времен Крымской войны: врачу ампутировали ногу из-за ошибки коллег

Случилось невероятное: я за время пребывания в стационаре в XXI веке, при закрытой травме, при операции, которая по идее должна проводиться в абсолютно стерильных условиях, на фоне полного здоровья получил то, от чего умирали солдаты и офицеры во время Крымской войны, - газовую гангрену, - цитирует Андрея Агафонова издание e1.ru.
Ридус 09:59
Наука

Виртуальный инструктор поможет обучению горнолыжному спорту

Инженеры из Токийского технологического института под руководством Хидэки Коике (Hideki Koike) создали систему, позволяющую ученикам тренироваться в любое время и повторять движения во время спуска прямо за инструктором.
N+1 04:23
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле донецкого аэропорта силовиками

РИА Новости 08:03
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Газета.Ru 05:17
Автоспорт

Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС Спорт вчера в 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное