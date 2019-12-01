Экономика

Lenta.ruLenta.ruНабиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
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Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.
РИА Новостивчера в 10:26

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Набиуллина назвала главную причину укрепления рубля

Российская газетавчера в 22:47

Набиуллина рассказала, почему рубль укрепляется

РЕН ТВвчера в 20:15

Набиуллина назвала причины укрепления рубля

РБКвчера в 10:57

Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в Россию

RT на русскомвчера в 11:46

Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

ТАССвчера в 13:31

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Вести.Ruвчера в 10:35

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

РИА Новостивчера в 10:26
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Происшествия

В Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом

Газета.Ru вчера в 20:06
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Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
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Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости вчера в 18:21
Общество

Вильфанд пообещал россиянам «пятнистые» осадки в декабре

В декабре Россию ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки. Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 23:59
Происшествия

Трёхлетнюю девочку в Бурятии оставили на ночь в сугробе

«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
REGNUM 00:25
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия 30 ноября в 18:29
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Энергетика

Нефть Brent за сутки подешевела на $3,5 за баррель

На минимуме 29 ноября стоимость февральских фьючерсов нефти Brent составила $60,45 за баррель, это на $3,55 меньше, чем было на максимуме днем ранее — $64, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
РБК 29 ноября в 13:04
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Вести.Ru вчера в 21:48
Армия и оружие

Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных

"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:19
Политика

Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту Трампа

Ранее Джеррольд Надлер заявил, что первые слушания в его комитете по инициированной силами Демократической партии процедуре будет называться «Разбирательство в рамках импичмента президента Дональда Трампа: конституционные основания для импичмента президента» и состояться 4 декабря в 10.00.
ФАН вчера в 21:34
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК 30 ноября в 17:40
Общество

Треть россиян сочли возможными протесты с политическими требованиями

Политические протесты в стране считают возможными 29% россиян, 19% респондентов готовы лично в них участвовать, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:52
Технологии

Создан новый вирус для хищения денег у банков России

Российские банки сообщили о случаях мошенничества при помощи нового вируса, который пользуется уязвимостью в приложениях операционной системы Android.
Волга-Медиа 00:23
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК вчера в 06:38
Общество

Три жизненно важных лекарства в России приравняли к наркотикам

Три аптечных препарата в России с 1 декабря включили в список запрещенных и сильнодействующих.
Алтапресс 30 ноября в 21:30
Футбол

Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
RT на русском вчера в 14:01
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru вчера в 11:37
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Происшествия

По факту гибели троих детей в Сураже возбудили уголовное дело

Брянские новости 00:12
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП со скорой в Кузбассе

В Кемеровской области столкнулись три автомобиля, включая карету скорой помощи.
Известия вчера в 23:40
Общество

Минпромторг выступил за обсуждение запрета детского шампанского

В октябре Милонов предложил Минпромторгу ограничить продажу детского шампанского и сигарет на территории страны, которые, по его мнению, формируют у детей положительное отношение ко взрослым «прообразам» данных товаров.
Известия вчера в 20:45
Политика

Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM 29 ноября в 09:15
Биатлон

Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Говорит Москва вчера в 08:16
Армия и оружие

NYT обвинила российскую авиацию в обстреле сирийского лагеря беженцев

Российский истребитель 16 августа атаковал в периферии города Хасс на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц, утверждает The New York Times со ссылкой на записи очевидцев и перехваченные записи переговоров.
Новая газета вчера в 23:58
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Политика

Патрушев пригласил Китай на встречу по безопасности в РФ

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев пригласил партнеров из Китая принять участие в предстоящей ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
РЕН ТВ вчера в 23:46
Футбол

Сарри рассчитывает, что «Золотой мяч» достанется Роналду

Sportbox.RU вчера в 23:32
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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