Экономика
Lenta.ruНабиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
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Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza президент Украины Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Общество
Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе
Происшествия
Министр сельского хозяйства Хакасии попал в ДТП
В пятницу на территории Кемеровской области произошло ДТП с участием служебного транспорта министра сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Сергея Труфанова, сообщила пресс-служба правительства РХ.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Происшествия
Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Происшествия
Телефонные террористы «заминировали» столичные суды и торговые центры
Волна ложных сообщений о минировании московских и петербургских судов началась 28 ноября.
Культура
Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»
Общество
В Москве закрылся киноцентр «Соловей»
Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".
Общество
В Южно-Сахалинске заново перестроят три жилых микрорайона
Несколько жилых микрорайонов Южно-Сахалинска планируется перестроить по проектам, которые в следующем году разработают ведущие мировые специалисты.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Гаджеты
Коммуникатор Cosmo вышел в продажу
Новинка вдохновлена КПК и коммуникаторами старой школы, таким как Psion.
Наука
Ученые выяснили причину развития «габсбургского подбородка»
Политика
Премьер-министр Мальты объявил об уходе в отставку
Премьер-министр Мальты уйдет в отставку в январе 2020 года. Об этом он объявил накануне в телеобращении к нации.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Общество
ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
Центробанк России займется созданием межбанковской системы, с помощью которой можно будет анализировать устройства банковских клиентов для выявления сомнительных операций.
Политика
В Госдуме предложили приравнять продавцов наркотиков к террористам
В конце сентября — начале октября на «Ленте.ру» вышел спецпроект в трех частях «Россия под наркотиками».
Происшествия
СК завел уголовное дело после гибели трех детей в Брянской области
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").
Авто
Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили
Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
Происшествия
СК впервые опубликовал видео с подозреваемым в убийстве двух девушек на Уктусе
Происшествия
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Технологии
Опубликовано первое фото работающей PlayStation 5
Напомним, релиз игровой системы PlayStation 5 намечен на конец 2020 года, цена официально не названа, но, по информации одного из "сливов", ожидается, что она составит 499 долларов.
Авто
Geely привезет в Россию новый кроссовер Geely Coolray
Компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, вскоре появится на российском рынке с новым именем – Geely Coolray.